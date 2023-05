Kam se je iz Ljubljane preselil nepozabni Marko Elsner?

1. V zadnjih dneh je spet oživelo Blejsko jezero, srečanja z našimi nekdanjimi asi so obujala lepe spomine na izjemne dosežke slovenskih reprezentantov. Enega takšnih sta pred natanko 20 leti uprizorila tudi Iztok Čop in Luka Špik, ko sta se na uvodni tekmi sezona svetovnega pokala v Milanu oba na tekmi uvrstila na stopničke, na katerih je bil tako le še Nemec Marcel Hacker. Kateri mesti sta zasedla slovenska asa?

A) prvo in drugo

B) prvo in tretje

C) drugo in tretje

2. Pred 40 leti je bilo živahno na štadionu za Bežigradom, nogometaši Olimpije pa so si zaslužili glasen aplavz za zmago proti Veležu iz Mostarja s 3:1. Odlično predstavo je prikazal Marko Elsner, se vpisal tudi med strelce, na dlani pa je bilo, da je bilo to eno od zadnjih njegovih snidenj z obiskovalci ljubljanskih tribun v zeleno-belem dresu. V naslednji je namreč igral za enega od nogometnih velikanov tedanje SFRJ – katerega?

A) Hajduk

B) Crveno zvezdo

C) Partizan

3. Deset let je naokrog od veličastnega rokometnega večera v celjski dvorani Zlatorog. Zadnji majski dan leta 2013 je namreč prinesel uradno slovo od športne poti Dejana Perića. Izjemen vratar je bil med osrednjimi junaki nepozabnega pohoda celjskih rokometašev na evropski vrh. Tista pomlad 2004 je ostala posebej zapisana v zgodovino našega športa in rokometa. Celjani so premagovali ugledne tekmece, koga pa so za konec ugnali v finalu?