Kane tragični junak, Modrić spet blestel

Nogometna sobota je doma minila v pričakovanju in nato razočaranju videnega na tekmi slovenske reprezentance s Škotsko. Slednje naši nogometaši nikdar niso premagali, tokrat so s to ekipo remizirali četrtič, po vsem prikazanem pa so jo še dobro odnesli. Vsekakor bolje kot Makedonci, na prihajajoči torkov večer v Stožicah naslednji tekmec Cesarjevih izbrancev. V Skopju so bili pred 11.000 navijači za razred slabši od Švicarjev, pa četudi so ti igrali brez zvezdnikov Granita Xhake in Breela Embola, ki sta zadnje dni v središču pozornosti zaradi ponarejenega potrdila o testiranju koronavirusa med pandemijo. Toda Švica je v makedonski metropoli razgrnila svojo nogometno moč ter z goli Zekija Amdounija (2) ter Rema Freulerja zanesljivo zmagala.

Mikel Oyarzabal je dvakrat zatresel mrežo Angležev. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

Vroče pa je bilo tudi na igriščih elitne skupine lige narodov. Podobno kot pred dvema letoma na finalu eura v Berlinu je bila tudi tokrat, za povrh kar sredi Londona, španska nogometna reprezentanca boljša od Anglije. V dinamični predstavi jo je pred 85.000 gledalci ugnala s 3:2 (Yamal, Baena, Oyarzabal; Gordon, Kane). Udarni domači zvezdnik Harry Kane je pri vodstvu svojega moštva z 2:1 zgrešil enajstmetrovko, selektor angleške vrste Thomas Tuchel pa je po koncu razburljivega večera poudaril: »Pristop našega moštva je bil izjemen. Osvojili smo 15 žog na tekmečevi polovici, toda če tega ne pretopiš v priložnosti in gole, ne moreš zmagati ...«

In španski pogled? "Zelo veliko je malih tekem znotraj ene tekme in vemo, kako igrati na zmago," je bil ponosen Luis de la Fuente, strateg španske vrste, nazadnje najboljše na mundialu, pred omenjenima dvema letoma pa tako tudi na euru.

Hrvati so se z neuničljivim kapetanom Luko Modrićem veselili zmage v Pragi. FOTO: Michal Čižek/AFP

Živahno je bilo tudi na štadionu Slavie v Pragi, kjer je Hrvaška z igro in zmago z 2:1 (Modrić, Marco Pašalić; Karabec) potrdila, da je v zadnjih letih na višji nogometni ravni kot Češka. Stroko in navijače v naši južni soseščini je vnovič navdušil neuničljivi, 41-letni Luka Modrić, strelec vodilnega gola na tej prvi tekmi novega selektorja Slavena Bilića kot naslednika Zlatka Dalića. Bilić je že vodil Hrvaško med letoma 2006 in 2012. Tudi takrat je Modrić zabil gol, in sicer proti Italiji, na prvi tekmi z omenjenim selektorjem.