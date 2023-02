Kansas City Chiefs do tretjega naslova na superbowlu

Kansas City Chiefs so zmagovalci lige NFL ameriškega nogometa. V 57. superbowlu so v Glendalu v Arizoni z 38:35 ugnali Philadelphia Eagles. To je bil tretji naslov za poglavarje, prvi po letu 2020.

Dvoboj v Glandalu se je začel udarno. Obe moštvi sta bili v napadu zelo učinkoviti, po zaslugi Jalena Hurtsa pa je Philadelphia prišla do nekoliko višje prednosti ob polčasu 24:14. Kansas City je nato izid obrnil in po touchdownu Kadariusa Toneyja prvič na tekmi povedel z 28:27.

Prednost je nato še povišal Skyy Moore in Eagles postavil pred zahtevno nalogo. Ti so rezultat izenačili po dodatnih dveh točkah po touchdownu, zadnja posest poglavarjev pa je tudi po zaslugi sodniške kazni minila v čakanju na zadetek iz polja Harrisona Butkerja s 27 jardov za končnih 38:35.

Prvič po letu 1999 je najkoristnejši igralec rednega dela sezone postal tudi MVP finala, oba naziva namreč pripadata Patricku Mahomesu.

Prvi mož ekipe Kansas City Chiefs Patrick Mahomes na novinarski konferenci po zmagi nad Philadelphia Eagle. FOTO: USA Today Sports

Kansas City je petič igral v finalu, od tega tretjič v zadnjih štirih sezonah pod vodstvom podajalca Patricka Mahomesa. Leta 2020 je ugnal San Francisco 49ers, sezono kasneje pa izgubil proti Tampa Bay Buccaneers.

Chiefs so izgubili v sploh prvem superbowlu leta 1967 proti Green Bay Packers, nato pa slavili leta 1970 proti Minnesota Vikings.

Jordan Mailata FOTO: AFP

Philadelphia je prvič v finalu igrala leta 1981 in takrat izgubila proti Oakland Raiders, leta 2005 pa jih je ustavil še Tom Brady z New England Patriots. Maščevanje je Eagles proti Patriots nato uspelo leta 2018.

Kot vedno je ob dogodku do izraza prišel tudi zabavni program. Ob polčasu je nastopila zvezdnica z Barbadosa Rihanna, pred začetkom dvoboja pa je ameriško himno zapel pevec country glasbe Chris Stapleton.