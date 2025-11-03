Kanuist ob olimpijske sanje zaradi videoposnetka; raje bo uporabljal onlyfans

Britanska krovna kanuistična zveza Paddle UK je 23-letnemu kanuistu Kurtsu Adamsu Rozentalsu izrekla dvoletno prepoved tekmovanj in ga hkrati izključila iz elitnega olimpijskega programa (World Class Programme), ki s sredstvi loterije financira športnike za olimpijske igre 2028 in 2032.

Kot poroča britanski BBC, je disciplinska komisija ugotovila, da je športnik zagrešil »hudo kršitev«, ko je marca na svojem javnem instagram profilu objavil »ekspliciten« posnetek.

Rozentals, ki svojo športno kariero financira z objavami na platformi onlyfans, je v odzivu za Sky News dejal, da je odločitev »divja« in »zelo ekstremna«.

Kaj so razlogi za prepoved?

Zveza Paddle UK je v izjavi za javnost pojasnila, da je disciplinska komisija po neodvisni preiskavi ugotovila, da njegova dejanja predstavljajo »hudo kršitev«. Kot poroča časnik The Guardian, so mu očitali »nepristojno, žaljivo ali nemoralno vedenje« in »žaljivo uporabo družbenih omrežij«, s čimer je resno škodil ugledu zveze.

V središču preiskave je bil posnetek, ki ga je objavil marca, na katerem naj bi po navedbah BBC izvajal »spolno dejanje« na letalu.

Poleg tega pa je komisija ugotovila še drugo kršitev: da je Rozentals »namenoma zavajal medije«. Ko je bil prvotno suspendiran že aprila, je po poročanju Guardiana trdil, da je razlog za suspenz neposredno povezan z njegovim računom na platformi onlyfans, ki je sicer znana po gostovanju vsebin za odrasle.

Zveza trdi, da to ni bilo res in da jih je s tem namerno napačno predstavljal v javnosti.

»Posnetek ni bil ekspliciten, bil pa je na robu«

Rozentals je v pogovoru za Sky News vztrajal, da posnetek na instagramu ni bil ekspliciten. Priznal je, da je bil sicer »na robu« (edgy), a poudaril, da ga instagram ni odstranil in da ni bil »nič, kar ne bi bilo primerno za instagram«.

Britanski kanuist Kurts Adams Rozentals je prejel dvoletno prepoved tekmovanj. FOTO: Instagram @kurtsadams

V pogovoru za BBC je dejal, da je bil posnetek morda »nor«, a »ni bil nezakonit in zagotovo ne bi smel biti razlog za prepoved športniku«.

Na vprašanje, ali dejanje obžaluje, je za BBC podal kompleksen odgovor: »Če pogledam nazaj, česa takega verjetno ne bi objavil. A spomnim se svojega takratnega stanja duha, ko sem ga posnel in objavil. To je bilo prvič v življenju, da sem videl resničen napredek v svoji finančni situaciji. Prvič sem lahko sam financiral svoj trening.«

»Videl sem neposredno povezavo med snemanjem takšnih videov in izboljšanjem mojega življenjskega položaja. Bil sem v stanju, ko sem vedel, da moram za nadaljevanje tega le snemati takšne videe. Živimo v norem svetu. Tega ne obžalujem,« je dodal.

Jedro spora: slabo financiranje športa

Jedro njegovega argumenta namreč ostaja denar. »Do te prepovedi ne bi nikoli prišlo, če bi bili športniki ustrezno financirani,« je bil neposreden za BBC.

Pojasnil je, da je od zveze Paddle UK nazadnje prejemal 16.000 funtov letno. Ta znesek, kot je dejal za Sky News, »ni niti blizu dovolj, da bi lahko sledil vrhunskemu športu«. Za BBC je dodal, da mu to ni omogočalo, da bi bil športnik s polnim delovnim časom.

Za primerjavo je navedel, da je med januarjem in majem s svojimi spletnimi videi zaslužil več kot 100.000 funtov. Priznal je, da se njegove »vsebine na robu« ne skladajo s podobo profesionalizma, ki si jo želi zveza. »Ampak,« je dodal za Sky News, »to [profesionalna podoba] ne dobiva ogledov ... ne pritegne pozornosti ... in ne bo pripeljalo do sponzorstev.«

Svoje početje je utemeljil tudi z osebnimi razlogi: »To je bilo prvič, da sem lahko svoji mami kupil nekaj lepega, potem ko je žrtvovala vse, da mi je omogočila loviti te olimpijske sanje.«

»Mami vrniti dolg mi pomeni več kot medalja«

Na vprašanje novinarja Sky News, ali bo moral zdaj izbirati med kanujem in kariero na onlyfans, je priznal, da je odločitev težka. »Odraščal sem brez denarja ... A zdaj sem blagoslovljen, da sem v položaju, ko lahko nekaj vrnem svoji mami ... To mi pomeni več kot medalja.«

23-letni športnik svojo kariero financira z objavami na platformi onlyfans. FOTO: Instagram @kurtsadams

Kljub vsemu je odločen, da se športu ne bo odpovedal: »Tako ali drugače mi bo uspelo priti na olimpijske igre.«

Zveza Paddle UK je ob tem v izjavi za javnost zapisala, da ostaja »zavezana zagotavljanju varnega in odprtega okolja za vse« ter da je bil ukrep sprejet, »kjer je bilo to nujno in sorazmerno«.