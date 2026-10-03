Kar 622 tekmovalcev, 93 držav in osem Slovencev

V Bakuju se bo jutri začelo svetovno prvenstvo v judu (39. za moške in jubilejno 30. za ženske), od katerega veliko pričakujejo tudi v slovenskem zastopstvu. Od naših se bo kot prvi na blazine sredi Nacionalne gimnastične arene podal David Štarkel, ki je pred tremi tedni na turnirju za grand slam v Budimpešti prijetno presenetil s tretjim mestom v kategoriji do 60 kilogramov in se z njim razveselil doslej najodmevnejšega dosežka.

»Končno!« je po velikem uspehu odleglo izkušenemu judoistu Impola, ki je pojasnil, da mu je bronasta kolajna vlila ogromno samozavesti. A na Budimpešto je medtem že pozabil. »Pred mano je nova tekma, na kateri bom šel kot vedno iz borbe v borbo. Dal bom vse od sebe, potem pa bomo videli, kaj mi bo to prineslo,« je pred jutrišnjim uvodnim tekmovalnem dnevu v glavnem mestu Azerbajdžana dejal Štarkel, ki je v prvem krogu prost. V drugem se bo pomeril z boljšim iz obračuna med Kazahstancem Amanom Bakitžanom in Kubancem Jonathanom Charonom.

Martin Hojak se bo v Bakuju boril v torek. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Po štirje fantje in dekleta

V torek se bo pod slovensko zastavo boril Martin Hojak (do 73 kilogramov), v sredo Kaja Kajzer Žabkar (do 63 kilogramov) in Nace Herkovič (do 81 kilogramov), v četrtek Nika Koren in Kaja Schuster (obe do 70 kilogramov) ter v petek Metka Lobnik (do 78 kilogramov) in Gal Bertalanič Žižek (do 100 kilogramov).

Na svetovnem prvenstvu v Bakuju bo sicer do 11. oktobra moči merilo kar 622 judoistov in judoistk iz 93 držav.