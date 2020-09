Kar dva svetovna rekorda v teku na eno uro, Horvatova druga na 400 m

Hassanova je dodala 413 metrov

Anita Horvat (leži) in Iga Baumgart-Witan sta bili veseli bruseljskega dosežka. FOTO: Francois Lenoir/Reuters

Horvatova kot Janežič

Bruselj – Atletski miting diamantne lige v Bruslju je prinesel kar dva svetovna rekorda v teku na eno uro. Pri moških pa je dosegel Britanec, pri ženskah NizozemkaFarahu so namerili, da je pretekel 21.330 metrov. Drugi je bil z osmimi metri zaostankaz Belgije. Oba sta tako v 60 minutah prekosila prejšnji rekord, 21.285 m je Etiopijecpretekel 27. julija 2007 v Ostravi na Češkem.V Somaliji rojeni Farah se je po sezoni 2017 posvetil cestnim tekom, predvsem maratonom. Pred tem je bil najboljši na dveh olimpijskih igrah in dveh svetovnih prvenstvih na 10.000 in 5000 m. Na SP v Londonu je avgusta 2017 po desetih zlatih kolajnah na SP ali OI po letu 2011 doživel prvi poraz, na 5000 m je bil v britanski prestolnici drugi.V Etiopiji rojena Sifan Hassan je svetovna prvakinja na 1500 in 10.000 m, v teku na eno uro pa je tokrat dodala 413 metrov k prejšnjemu rekordu, ki ga je imela z 18.517 m Etiopijkaod leta 2008.V Bruslju se je preizkusila tudiin osvojila drugo mesto v teku na 400 m. Z 52,70 sekunde je zaostala le za, članica srebrne poljske štafete 4 x 400 m na lanskem svetovnem prvenstvu v Dohi je tekla 52,13. Tretja je bila(52,78), prav tako članica poljske štafete.Horvatova je dosegla enega od največjih slovenskih uspehov na diamantnih mitingih in ponovila nedavno uvrstitev, ki ga tako kot njo trenira. Janežič je 23. avgusta v Stockholmu zasedel drugo mesto na 400 m (45,85), pred njim pa je bil le izjemni Norvežan(45,05).je bila peta v teku na 100 m z ovirami (13,64).