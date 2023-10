Kar je dovolj, je dovolj: nehajte že s to Taylor Swift

Šport je v Ameriki vedno v službi šova in večno pehanje za pozornostjo se je ligi NFL v ameriškem nogometu vrnilo kot bumerang, ko so se navijači burno odzvali na potenciranje ljubezenske zgodbe med Travisom Kelcejem, zvezdnikom Kansas City Chiefs, in slavno pevko Taylor Swift.

NFL je zaradi mnogih kritik naposled z uradnega profila na instagramu umaknila objavo o Swiftovi, ki je na tekmi z New York Jets sedela skupaj z ženo podajalca Chiefs Patricka Mahomesa, Brittany. Navijači so bili sprva navdušeni, ko je Swiftova, morda največja glasbena zvezdnica ta hip, pred tednom prišla na domačo tekmo branilcev naslova in se na štadionu Arrowhead skupaj z igralčevo mamo Donno veselila Kelcejevega touchdowna.

Travis Kelce je eden najboljših igralcev v ligi. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

A kar je preveč, je preveč. Navijači so se obregnili nad »žajfnico« na družbenih omrežjih, češ da so »Chiefs nepremagani kot Swiftiji« in podobno, ter zlili gnojnico na vodstvo lige.

Romanca med Kelcejem in Swiftovo je sicer že nekaj tednov ena od glavnih zgodb v ZDA. Prodaja dresov s številko 87 se je povečala za 400 odstotkov, Kelce je v zadnjih 14 dneh dobil več sledilcev kot po treh nastopih na superbowlu. Pridobila je tudi Swiftova, ki je bila med štiriurnim prenosom ponedeljkove tekme večkrat v kadru kot njen domnevni izbranec.

Travis Kelce naj bi hodil s Taylor Swift. FOTO: AFP

Tekma v New Yorku se je končala s 23:20 za Chiefs, navijači pa so se čudili nad nekaterimi spornimi odločitvami in se spraševali, ali imajo nemara prvaki protekcijo zaradi odmevne zgodbe o Kelceju in Swiftovi.