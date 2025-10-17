Karavana formule 1 pod teksaškim soncem

Karavana formule 1 ta vikend gostuje v ameriškem Teksasu, kjer bomo videli eno izmed šestih sprinterskih dirk v letošnjem letu. Do konca sezone je le še šest preizkušenj, zato v boju za naslov svetovnega prvaka šteje vsaka malenkost.

V Austin je v vodilnem položaju prišel Avstralec Oscar Piastri (336 točk), ki ima pred svojim ekipnim kolegom pri McLarnu Landom Norrisom (314) le še 22 točk prednosti.

Blizu ostaja tudi branilec naslova svetovnega prvaka, Nizozemec v bolidu Red Bulla Max Verstappen, ki za Piastrijem zaostaja za 63 točk, a je v zadnjem obdobju v izvrstni formi. Matematično v boju za naslov ostajata tudi Britanec George Russell v Mercedesu (237) in Ferrarijev monaški voznik Charles Leclerc (173 točk), a oba zaostajata že preveč in bi jima do prvega mesta lahko pomagal le še čudež.

V lanski sezoni se je zmage razveselil Ferrarijev Charles Leclerc. Letos Scuderia še nima zmage, jo lahko doseže v ZDA? FOTO: Jerome Miron/Reuters

»Ne gre le za to, ali verjamemo v naslov ali ne, le realistični moramo biti. Večino sezone se nismo borili za skupni seštevek svetovnega prvenstva, v zadnjem času pa smo dosegli nekaj dobrih rezultatov. Vem, da se lahko borim za zmage, če je dirkalnik konkurenčen. Preprosto je govoriti o tem,« pravi Verstappen, ki ga je letos zaustavil le nekoliko počasnejši dirkalnik.

Edini prosti trening in sprinterske kvalifikacije bodo na sporedu že v petek. Sprinterska dirka se bo začela v soboto ob 19. uri, dve uri kasneje bodo na vrsti še kvalifikacije za nedeljsko dirko, ki se bo začela ob 21. uri po našem času. Čeprav smo že v drugi polovici oktobra, je v Teksasu še vedno precej vroče. Najvišje dnevne temperature se bodo povzpele do 34 °C, dežja pa ne bomo videli.

Veliko ekip se je pred VN ZDA odločilo za nekoliko spremenjene poslikave dirkalnikov. Williams se bo z drugačnimi barvami poklonil svojemu sponzorju Atlassianu, ki je bil ustanovljen leta 2002, ko sta za njih vozila Juan Pablo Montoya in Ralf Schumacher. Za posebne oprave so se odločili tudi pri Racing Bulls, McLarnu, Haasu, Alpinu in Aston Martinu.