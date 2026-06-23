Kastelic v Nemčiji tik pod zmagovalnim odrom

Slovenski avtomobilistični dirkač Mark Kastelic je na nedeljski dirki nemškega prvenstva DTM v razredu GT Masters zasedel četrto mesto in za las zgrešil zmagovalne stopničke. Na edinem evropskem ovalu na dirkališču Lausitzring, zgrajenem leta 2000, je tekmoval skupaj s Pavlom Lefterovim.

Najstnik v avstrijskem moštvu Razoon-more than racing je na sobotnih kvalifikacijah privozil sedmo mesto, a je direkcija dirka pri njegovi vožnji pod rumeno zastavo opazila nepravilnost in mu dosodila kazen. Dirko je zato dvojec začel z 11. mesta. Kastelic je štartal agresivno in nekaj mest nadoknadil že v prvem ovinku, na koncu pa sta dirkača zaključila kot šesta.

Mark Kastelic je na sobotnih kvalifikacijah privozil sedmo mesto. FOTO: Gruppe C Photography

Nedeljsko dirko je naveza Lefterov–Kastelic po kvalifikacijah začela s petega mesta. Večji del dirke sta vozila na četrtem mestu in nekaj časa celo na tretjem, ko je sledil čas za menjavo voznikov in gum ter dolivanje goriva. Slovenski as je prevzel avto in odlično opravil svoje delo. Ko je za zaključek dirke predal volan, sta bila na drugem mestu, vendar je Lefterov v zadnjih krogih zaradi obrabljenih gum predvsem branil položaj. Na koncu sta le za las izvlekla četrto mesto.