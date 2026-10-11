Katarina, Brin in Peter zanesljivo čez prve ovire

Na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu je uvodni dan posamičnega tekmovanja v Ljubljani nastopilo sedem slovenskih igralcev in igralk. V svojih skupinah so zmage v posamični konkurenci dosegli Peter Hribar, Brin Vovk Petrovski in Katarina Stražar.

Hribar in Vovk Petrovski nista imela nobenih težav s svojima prvima skupinskima tekmecema. Peter je zanesljivo premagal Hrvata Leona Benka s 3:0 (3, 6, 5), Brin pa Slovaka Adama Klajberja s 3:0 (8, 9, 11), medtem ko Miha Podobnik ni bil kos Nemcu Ricardu Waltherju, ki je bil boljši s 3:0 (9, 2, 5).

V ženski konkurenci je od štirih slovenskih namiznoteniških igralk zmago slavila le Katarina Stražar, ki je zanesljivo ugnala Avstrijko Alino Fuchs s 3:0 (2, 7, 8). Lara Opeka je morala priznati premoč Angležinji Hannah Silcock, po srditem boju je klonila z 2:3 (-8, 7, 11, -10, -8). Laura Rahotin Pavič je izgubila proti Portugalki Julii Leal z 1:3 (-4, 8, -4, -4), Tjaša Novak pa proti Poljakinji Anni Brzyska z 0:3 (-4, -1, -8).

Sara Tokić in Ana Tofant bosta kot nosilki v svojih skupinah nastope začeli jutri. V mešanih dvojicah sta se v prvem kvalifikacijskem krogu poslovila Ana Tofant in Peter Hribar, ki nista bila kos švicarski navezi Rachel Moret-Elias Hardmeier, ki je zmagala s 3:1 (8, -5, 7, 6). Sara Tokić in Brin Vovk sta najprej strla odpor avstrijske naveze Karoline Michek-Colucci/Maciej Kolodziejczyk s 3:2 (-9, -5, 3, 12, 6), nato pa izgubila proti srbskemu paru Izabela Lupulesku-Dimitrije Levajac z 1:3 (-8, -13, 9, -8). V ženskih dvojicah sta nastopili Katarina Stražar in Lea Paulin, njuni sosedi z Madžarske Johanna Petery in Nora Dohoczky sta po hudem boju zmagali s 3:2 (7, -2, 8, -11, 8).

Kvalifikacije še jutri in v torek

Slovenska naveza Sara Tokić-Ana Tofant je že uvrščena v naslednje kolo, tako kot Brin Vovk in Miha Podobnik v moških dvojicah. Celinsko prvenstvo bo na sporedu do naslednje nedelje. Kvalifikacije med posamezniki in posameznicami bodo še v jutri in v torek, v sredo pa se bosta začela glavna dela tekmovanja. V glavni del posamičnega tekmovanja sta se uvrstila le Darko Jorgić in Deni Kožul, ki sta tudi v dvojicah med postavljenimi pari in neposredno uvrščena med 32 najboljših.

Predtekmovanja v dvojicah se bodo končala jutri, glavni del tekmovanja pa se bo začel v torek. Kolajne med mešanimi dvojicami bodo podelili v četrtek in petek, med ženskimi in moškimi pari v petek in soboto, med posamezniki in posameznicami pa v nedeljo.