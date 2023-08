Katera nogometaša Olimpije in Liverpoola sta zabila gol v Ljubljani?

1. Na včerajšnji dan pred desetimi leti so nogometaši Maribora odigrali povratno tekmo zadnjega kola kvalifikacij za ligo prvakov (LP). Njihov tekmec je bila Viktoria iz Plzna. Čehi so dobili prvo tekmo s 3:1, z 1:0 jim je pripadla tudi povratna v Ljudskem vrtu. Štajerci so se uvrstili v evropsko ligo (EL), v kateri so pozneje prezimili. Kolikokrat so igrali v eni od skupin Uefinih tekmovanj v obdobju športnega direktorja Zlatka Zahovića (na fotografiji, 2008-2020)?

A) Trikrat v EL, dvakrat v LP

B) Dvakrat v EL, enkrat v LP

C) Po enkrat v EL in LP

2. Na današnji dan pred dvajsetimi leti so na sedežu Uefe v Nyonu izžrebali pare prvega predkola nekdanjega pokala Uefa, ki so ga leta 2009 preobrazili v današnjo evropsko ligo. Nogometaši Olimpije so dobili na plesu kroglic angleški Liverpool, ki je nato 23. septembra 2003 gostoval na legendarnem štadionu za Bežigradom. Tekma se je končala z izidom 1:1, katera nogometaša sta se tedaj vpisala med strelce?

A) Tonči Žlogar in Michael Owen

B) Blaž Puc in Igor Bišćan

C) Janez Aljančič in Steven Gerrard

3. Pred tridesetimi leti so na Bledu organizirali poletno hokejsko ligo, ki je – mimogrede – še danes eno od najbolj zanimivih hokejskih tekmovanj v poletnem času. V finalu turnirja so Acroni Jesenice s 6:3 premagale Celjane, v dvoboju za tretje mesto pa Blejci po kazenskih strelih s 6:5 celovški KAC. Za najboljšega igralca lige so razglasili Ildarja Rahmatulina (Jesenice), kolikšno denarno nagrado pa so prejeli Jeseničani?

A) 20.000 nemških mark

B) 10.000 nemških mark

C) 500.000 tolarjev