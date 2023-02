Katera Slovenka se je najbolj približala zlati Tini Maze v Sočiju?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (15. 2.): 1. A) v šprintu; 2. C) njen najljubši nogometni klub je Bayern; 3. A) Tomo Mahorič.

1. Na današnji dan leta 2014 je v čast Tine Maze še drugič zadonela Zdravljica na olimpijskih igrah v Sočiju. Najuspešnejša slovenska alpska smučarka vseh časov je po zmagi v smuku osvojila zlato kolajno še v veleslalomu, s sedmimi stotinkami prednosti je prekosila drugouvrščeno Avstrijko Anno Fenninger (zdaj Veith). Druga najboljša Slovenka je zasedla 20. mesto z zaostankom 3,77. Kdo?

A) Maruša Ferk

B) Ilka Štuhec

C) Katarina Lavtar

2. Zadnji košarkarski dnevi so bili po Evropi povečini namenjeni zaključnim bojem v nacionalnih pokalnih tekmovanjih. V Sloveniji se je razživelo takoj po osamosvojitvi države, prvo lovoriko pa je osvojila Smelt Olimpija. V Škofji Loki je naprej premagala Optimizem Postojno z 91:88 z 31 točkami Dušana Hauptmana, ki je bil s 27 točkami tudi prvi strelec ob gladki zmagi v finalu. Kdo je bil tekmec?

A) Maribor '87

B) Tinex Norik

C) Helios

3. Danes praznuje 64. rojstni dan nepozabni teniški as John McEnroe. Ognjeviti Američan je bil neštete bitke z rojakom Jimmyjem Connorsom, Švedom Björnom Borgom in drugimi velikani 70., 80. in 90. let, a osvojil osem turnirjev za grand slam: štirikrat US Open, trikrat Wimbledon in enkrat Roland-Garros. Njegova prva žena je bila filmska igralka, oskarjevka Tatum O'Neal, druga je rokerka. Kako ji je ime?