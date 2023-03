Katera smučarka se je najbolj približala Tini Maze?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si. Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (11. 3.): 1. A) 19; 2. B) Damiana Lillarda; 3. A) Hrvaške

1. V tem tednu bo minilo deset let, odkar je Tina Maze poskrbela za mejnik v alpskem smučanju, ki ga do danes ni še nihče presegel. Za konec nepozabne sezone je za veliki kristalni globus zbrala izjemnih 2414 točk, kar 1313 več od tekmice, ki se ji je med vsemi v skupnem seštevku na 2. mestu najbolj približala. Katera smučarka je bila to?

A) Lara Gut

B) Anna Fenninger

C) Maria Höfl-Riesch

2. Pred 20 leti so prvič dotlej pripravili SP v biatlonu v Hanti-Mansijsku sredi Sibirije. Ker je tam ob običajnem terminu prvenstva še zelo mrzlo, so tekmovanje premaknili za en mesec proti pomladi. Sedanji reprezentančni direktor Tomas Globočnik je takrat v tekmi na 20 km poskrbel za najvišjo posamično uvrstitev pri slovenski izbrani vrsti. Katero mesto je zasedel?

A.) 5.

B.) 7.

C.) 11.

3. Štirideset let je naokrog, odkar se je jugoslovanska hokejska reprezentanca z večino slovenskih igralcev na Jesenicah in v Ljubljani pripravljala za svetovno prvenstvo skupine B na Japonskem. To je bilo zadnje veliko tekmovanje pred OI v Sarajevu, leta 1984, kjer reprezentante vodil Štefan Seme. Kdo pa je bil selektor naših hokejistov na Japonskem?