Katera športna tekmovanja je (že) prizadel koronavirus?

Najodmevnejše so prizadeta nogometna tekmovanja

Thomas Bach in Mednarodni olimpijski komite vztrajata pri olimpijskih igrah v letošnjih juliju in avgustu. FOTO: AFP



Prekinjena tekmovanja v NBA, NHL, MLB, ...

Luka Dončić in drugi zvezdniki košarkarske lige NBA čakajo na morebitno nadaljevanje prvenstva. FOTO: Usa Today Sports

Evropski in svetovni šport preživlja popolno ohromitev svoje dejavnosti, ki ji na stari celini niso bili priča že vse od druge svetovne vojne. Zaradi pandemije koronavirusne bolezni so začasno ustavljene vse športne lige, odpovedani so turnirji, prvenstva, olimpijske kvalifikacije in normalni treningi športnikov in športnic. Športniki delijo usodo njihovih navijačev ter so prisiljeni dneve preživljati v samoosamitvi z minimalnimi izhodi, namenjenimi zgolj nujnim opravilom.Seznam vseh preloženih oziroma odpovedanih športnih tekmovanj je iz dneva v dan daljši. Med najbolj prizadetimi so. V Sloveniji zaenkrat velja prepoved tekmovanj pod okriljemdo konca marca. Vso za nedoločen čas odpovedali tako prvo kot drugo nogometno ligo, ligue 1 in ligue 2, ter žensko nogometno ligo. Do 30. aprila so odpovedali tudiin, ki je pod popolno karanteno, so uradno italijansko nogometno prvenstvo, med njimi tudi elitno serie A, začasno ustavili do 3. aprila. Ob tem pa krovna italijanska federacije za nogomet upa, da bodo lahko ligaške tekme znova izpeljali s 2. majem terTudije ustavila vse aktivnosti najmanj do 2. aprila. Vligaške tekme odpovedujejo sproti glede na razvoj dogodkov.nogometna zveza je za nedoločen čas odpovedala vsa ligaška tekmovanja. Za najmanj mesec dni je nogometno ligaško tekmovanje odpovedala tudi. Odpovedane pa so tudi lige na Nizozemskem (do 6. aprila), v(do 10. aprila), pokal(do 31. marca),(do 30. aprila),nogometna liga MLS (do 10. maja) inCopa Libertadores (do 5. maja).Evropska nogometna zveza je za eno leto preložila, ki bi se moralo odviti od 12. junija do 12. julija. Prav tako je za eno leto prestavljeno južnoameriško prvenstvo, in sicer na nov termin od 11. junija do 11. julija 2021. Odpadle so vse evropske kvalifikacijske in prijateljske tekme, izločilni boji, na še neznani termin je predstavljena Copa del Rey med Realom Sociedadom in Athleticom Bilbaom. Prav tako finale nizozemskega pokala, ki je bil načrtovan 19. aprila.V atletiki so na leto 2021 prestavili, prav tako so preložene uvodne preizkušnje diamantne lige.bo po novem 14. septembra, londonski 4. oktobra, pariški pa 18. oktobra. Pandemija je ohromila tudi severnoameriški profesionalni šport, začasno sta odpovedani profesionalni košarkarska in hokejska liga,in, kdaj bosta končnici obeh lig in če sploh, za zdaj še ni jasno. Zamaknjen je tudi začetek nove sezone ameriške baseballske lige. Ustavljena je ligaška in reprezentančna košarka v Evropi, dokončno je odpovedan finalni del tako imenovane marčevske norosti, vrhunca univerzitetne košarke v ZDA.so odpovedane vse dirke do konca aprila.pa naj bi predstavili na oktobrski termin. Tudi golfska majorja, masters v Augusti, in prvenstvo PGA bosta verjetno prestavljena. Evropskije preklican do 12. aprila, na junij pa so prestavili olimpijske kvalifikacijske turnirje. Pod velikim vprašajem je organizacija letošnjega za maj načrtovanega svetovnega prvenstvaelitne skupine v Švici. Mednarodna hokejska zveza IIHF pa je že odpovedala svetovno prvenstvo divizije IA, ki bi sicer moralo potekati v Ljubljani med 27. aprilom in 3. majem.Avgusta naj bi izpeljali evropsko prvenstvo v, ki bi moralo biti od 11. do 24. maja v Budimpešti. Ne ve se, kdaj bodo lahko izpeljali svetovno prvenstvo v umetnostnem drsanju, ki bi moralo biti v Montrealu od 16. do 22. marca. Odpovedani oziroma prestavljeni so tudi turnirji in lige v, svetovno prvenstvo v, odpovedane so tudi vse dirke vdo konca maja. Za zdaj se ne ve, kdaj bo na sporedupo Argentini za točkovanje svetovnega prvenstva v tem športu, pa dirke svetovnega prvenstva v elitnem motociklističnem razreduTudiinso odpovedani vse do 7. junija. Po novem naj bi odprto prvenstvo Francije v tenisu izpeljali od 20. septembra do 4. oktobra. Odpovedi zaradi koronavirusa so prizadeletekmovanja in lige. Kdaj se bo znova lahko igrala odbojka na stari celini, v tem trenutku še ni mogoče napovedati.