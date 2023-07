Katja Fein in Peter John Stevens sta se ogrevala za pol krajši razdalji

Slovenska plavalca Katja Fain iz Branika in Peter John Stevens iz Triglava sta v kvalifikacijah na svetovnem prvenstvu v vodnih športih v Fukuoki na Japonskem zasedla 31. mesti na 100 m prsno oziroma 400 m prosto.

Gre za plavalca, ki sta napovedala, da bosta vrhunsko formo prikazala šele prihodnje leto februarja na naslednjem SP v Dohi. Stevens je pred nekaj meseci namreč odšel na treninge v Trst in se na novo delo še privaja, Katja Fain pa je v poplavi pokoronskih tekmovanj sezono vzela kot pripravo na olimpijsko leto 2024 in tekmo v Fukuoki le kot postajo do naslednjega SP.

Kljub temu je 28-letni Stevens dosegel zanj dober izid, saj se je z 1:01,59 osebnemu rekordu približal na tri desetinke sekunde, kar je lep obet za nastop v paradni disciplini na pol krajši razdalji. Z 58,26 je bil najhitrejši Kitajec Haying Qin.

Za polfinale je zadostoval izid 1:00,22. Ta izid je v Sloveniji doslej premagoval le Ravenčan Damir Dugonjić, na SP v Kazanu 2015 zadnji slovenski finalist na tovrstnem tekmovanju.

Peter John Stevens je plaval blizu osebnemu rekordu. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Enaindvajsetletna Katja Fain je bila s 4:18,05 debelih devet sekund slabša od osebnega rekorda, tekma pa je služila tudi kot priprava za nastop na pol krajši razdalji.

Prav ženska tekma na 400 m prosto bo ena osrednjih atrakcij prvega dne bazenskih tekmovanj. Za zlato kolajno se bodo namreč udarile legendarna Američanka Katie Ledecky, večkratna olimpijska prvakinja Avstralka Ariarne Titmus in mlada kanadska zvezdnica 16-letna Summer McIntosh.

Tudi ta tekma pa je potrdila, kako kakovostno slovensko plavanje vendarle je. V štafeti na 4 x 100 m prosto bi lani dosežen slovenski rekord na 4 x 100 m prosto 3:38,52, s katerim so Katja Fain, Neža Klančar, Janja Šegel in Tjaša Pintar osvojile zlato kolajno na sredozemskih igrah v Oranu, zadostoval za 10. mesto.

Prav štafetno plavanje že desetletje in pol zagotavlja izjemne uspehe slovenskim plavalkam, a vse kaže, da stroka ne premore vzpodbuditi klubov, da bi številne mlade videle izziv in priložnost v boju za štafeto in reprezentanco. Ob slabši formi ali odpovedi ene od plavalk Slovenija ekipe nima.