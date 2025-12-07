Katja zadovoljna z dosežkom na Poljskem

Padel je zastor čez osrednje tekmovanje zimske plavalne sezone. In tako je mariborska plavalka Katja Fain za konec na evropskem prvenstvu v 25-metrskem bazenu v Lublinu na Poljskem zasedla 8. mesto na 400 m mešano. S 4:38,59 je za skoraj dve sekundi izboljšala izid iz kvalifikacij. S 4:28,56 je zmago slavila Poljakinja Justina Kozan.

Katja je bila druga slovenska finalistka po sedmem mestu Neže Klančar na 50 m delfin. Po pričakovanjih je odlično plavala v delfinu in po 100 metrih obrnila kot četrta, v hrbtnem in prsnem slogu je močno zaostala, v končnici pa spet lovila tekmice v prostem slogu, v katerem je bila od nje hitrejša le zmagovalka. Do sedmega mesta ji je zmanjkalo sedem stotink.

»Z nastopom sem zadovoljna. Približala sem se osebnemu rekordu in mislim, da je to dober zaključek prvenstva. Doslej sem na petih prvenstvih vselej plavala vsaj enkrat v finalu, ta današnji je že moj sedmi. Danes mi je to uspelo kljub temu, da sem med tednom malo zbolela. A ostala sem zbrana, se uvrstila v finale in plavala zelo dober rezultat,« je bila po tekmi zadovoljna 24-letna mariborska olimpijka.

Na petih evropskih prvenstvih se je skupaj sedemkrat uvrstila v finale. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V ospredju se je odvila prava drama. Španka Emma Cadens Carrasco je prepričljivo vodila do zadnjih 100 metrov, nato pa popolnoma popustila. Poljakinja je 100 metrov pred koncem zaostajala dobrih pet sekund, na zadnjem obratu pa že vodila. Tudi Alba Ruiz Vasquez je prehitela svojo rojakinjo, ki se je morala s 4:31,27 zadovoljiti z bronom. Nekdanjo kakovost slovenskega plavanja pa nedvomno potrjuje državni rekord Anje Klinar iz leta 2010, ki bi na tekmi krepko zadostoval za bron.

Tudi zadnji dan ni minil brez rekordov. Večer je z najboljšo znamko vseh časov v Evropi na 50 m hrbtno odprla Italijanka Sara Curtis, ki je s 25,49 za skoraj za pol sekunde ugnala najbližje zasledovalke. Rekord je trajal le do konca dneva, ko je Nizozemka Marrit Steenbergen v prvi predaji mešane štafete razdaljo zmogla v 25,47 sekunde in postavila temelj za zmago svoje ekipe.

Slovenski ljubitelji plavanja so podrobno spremljali tudi 50 m prosto, kjer je Neža Klančar v soboto za stotinko sekunde zgrešila finale. Na veselje domačega občinstva je zmago odnesla Katarzyna Wasick z odličnim izidom 23,20. Drugo mesto sta delili Francozinja Beryl Gastadello in Italijanka Curtisova.