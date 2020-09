Kauzer, Testen, Hočevarjeva zanesljivo v polfinalu

V Pragi se je začelo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Prvi so se na brzice Vltave podali kajakaši in kanuistke, v kvalifikacijah pa je bilo uspešnih pet slovenskih čolnov oziroma vsi razen Vida Kudra Marušiča.



Peter Kauzer se je med kajakaši uvrstil v polfinale z 9. časom, za najhitrejšim, Čehom Vitom Prindišem, je brez pribitka zaostal za dobre tri sekunde. Niko Testen je bil 14., bi pa pristal precej višje, če se ne bi dotaknil enih vratic. Kuder Marušič je v prvem nastopu za las ostal brez napredovanja, zasedel je 21. mesto, v drugem pa si je prislužil pribitek 50 kazenskih sekund in s tem zapravil vse možnosti za napredovanje.

Hočevarjeva z osmim časom

Med kanuistkami se je Eva Alina Hočevar uvrstila v polfinale z osmim časom, Lea Novak in Alja Kozorog pa sta uspešno opravili popravni izpit. Novakova je bila na drugi progi najhitrejša, Kozorogova pa tretja.



Popoldne se bodo za uvrstitev v polfinale borili še kanuisti in kajakašice.