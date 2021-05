Kaže, da igre bodo, če ne, tudi ne bo konec sveta

Richard Pound verjame, da igre bodo. FOTO: Pablo Porciuncula/ AFP

Član Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), Kanadčanob dvomih med gostitelji Japonci glede smiselnosti izvedbe poletnih olimpijskih iger v Tokiu to poletje zaradi pandemije novega koronavirusa vztraja, da vse kaže, da igre bodo. »Glede na to, kar vemo danes, igre bodo,« pravi.V izjavi po sestanku Moka z japonskimi organizatorji v četrtek je veteran olimpijskega gibanja ponovil mnenje krovne zveze, da je vse nared za izvedbo iger. »Nič ne kaže na to, da ne bi bili na tekočem z vsemi pomembnimi zadevami,« je dodal član Moka z najdaljšim stažem.Več javnomnenjskih anket na Japonskem je v zadnjih tednih pokazalo, da so prebivalci dežele vzhajajočega sonca večinoma proti izvedbi iger v predvidenem terminu med 23. julijem in 8. avgustom zaradi strahu, da bi epidemija ušla izpod nadzora.Javnost na Japonskem tako večinsko podpira bodisi ponovno preložitev iger bodisi njihovo odpoved.Japonska devet tednov pred začetkom iger izvaja stroge ukrepe za zajezitev epidemije. V večjem delu države je do konca meseca razglašeno izredno stanje, saj je na nekaterih območjih zaradi števila obolelih že ogrožen zdravstveni sistem. Vsemu skupaj ne pomaga niti počasno izvajanje programa cepljenja, saj je do zdaj cepljenih le štiri odstotke prebivalcev.Pound pri tem poudarja, da so načrti za igre že močno prilagojeni za namen omejevanja širjenja virusa. Sodelujoči športniki bodo tako redno testirani, njihovo gibanje bo omejeno, po zaključku tekmovanj pa bodo morali hitro zapustiti Japonsko. Dodatno je zmanjšano število podpornega osebja, ne bo niti tujih navijačev.»Nikakor ne bo vseh dodatkov, ki smo jih bili doslej navajeni,« je poudaril in dodal: »Bomo pa imeli olimpijsko tekmovanje, na katerem pričakujemo sodelovanje športnikov iz vseh 206 držav.« Če pa bi bile igre vendarle odpovedane, bi to bilo veliko razočaranje tako za športnike kot tudi za ljubitelje športa po vsem svetu, da ni bilo možno izkoristiti te priložnosti, je ocenil Pound.Visok bi bil tudi finančni strošek odpovedi, a so zato tako Mok kot tudi uradni nosilci televizijskih pravic in tudi »skoraj vsi drugi, ki nosijo tveganje, povezano s tem«, zavarovani, je dejal nekdanji plavalec. »Zato mednarodni šport in olimpijsko gibanje ne bi bilo v škripcih zaradi odpovedi.«