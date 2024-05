Kdaj se bo v reprezentanco vrnil Rok Možič?

Eden od nosilcev igre v slovenski odbojkarski reprezentanci Rok Možič, sicer tudi kapetan Verone, je 23. aprila prestal artroskopijo levega gležnja.

»Odstranili so mi delček kosti, ki se je odlomil zaradi vsega stresa in velikih sil pri pristankih. Želja vseh je bila, da to opravim po koncu reprezentančne akcije, a je bila bolečina preprosto prehuda. Celo sezono sem za Verono igral s takšnimi in drugačnimi bolečinami. Zdaj bom s cmokom v grlu spremljal prve reprezentančne tekme, upam, da bom čim prej nazaj, a ne bom prehiteval,« po uspešni operaciji sporoča Možič.

Do približno zadnjega tedna maja ga čaka rehabilitacija, nato pa postopna vrnitev na parket. Kdaj bo na voljo slovenski reprezentanci, še ni znano, vsaj za domači turnir lige narodov (18. - 23. junij) pa bo selektor Gheorghe Cretu najbrž lahko računal na izvrstnega sprejemalca, občasno tudi korektorja.