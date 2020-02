FOTO:Kdo bo končal dolgo čakanje?

Miami

San Francisco na naslov čaka 26 let, Kansas City 50 let.



Zanimiv bo dvoboj podajalcev Garoppola in Mahomesa.



Med polčasom koncert Jennifer Lopez in Shakire.

Travis Kelce je eden od adutov Kansasa v napadu. FOTO: USA Today Sports

Bo sin nasledil očeta?

Andy Reid je najuspešnejši trener, ki še ni osvojil superbowla. FOTO: AFP

5,6

milijona dolarjev stane polminutni TV-oglas med tekmo

Trener San Francisca Kyle Shanahan bo želel po 16 letih ponoviti uspeh očeta Mika. FOTO: Afp

V boj tudi za trenerja

San Franciscov obrambni igralec Nick Bosa je strah in trepet nasprotnih napadalcev. FOTO: AFP

- Prve ponedeljkove ure (začetek ob 0.30 po slovenskem času) bodo v znamenju 54. superbowla, velikega finala jubilejne 100. sezone lige NFL v ameriškem nogometu. V Miamiju se bosta pomerili ekipi San Francisco 49ers in Kansas City Chiefs. Obe že dolgo čakata na trofejo Vince Lombardi.Američani odštevajo ure do začetka največjega športnega spektakla. V finalu tokrat ne boin New England Patriots, tudi ne hita rednega dela sezonez Baltimore Ravens. A to še zdaleč ne pomeni, da sta udeleženca finala presenetljiva. Kansas City je z 12 zmagami in 4 porazi osvojil divizijo AFC zahod in v konferenci zaostal samo za Baltimorjem (14-2), San Francisco je imel »score« 13-3 in je bil najboljši v diviziji NFC zahod ter tudi v konferenci.Oba sta se tako izognila prvemu krogu končnice (wild-card). San Francisco je v konferenčnem polfinalu ugnal Minnesoto (27:10) in v finalu Green Bay s 37:20. Kansas City je najprej izločil Houston z 51:31 in si pot v superbowl utrl prek Tennesseeja (35:24).Kalifornijčani so že petkrat postali svetovni prvaki, kot radi rečejo prek luže, nazadnje leta 1994. Tokrat stavijo na podajalca(28 let), ki bi lahko nasledil velikain. Chiefs so bili prvič in zadnjič prvaki leta 1970, torej pred okroglimi 50 leti. Prvi zvezdnik je podajalec(24), čigar čudežne poteze so omrežile tudi tiste, ki se ne navdušujejo nad možmi v čeladah.San Francisco se je v dveh letih dvignil kot feniks iz pepela, potem ko je moštvo trenerja(40) v sezono 2017 štartalo z devetimi porazi. Novinec Shanahan, star 15 let, ko je njegov očeosvojil zadnji naslov s 49ers, je kljub temu obdržal službo in poteza se lastnikom obrestuje.Vmes je moštvo okrepil Garoppolo, ki pri New Englandu ni mogel iz Bradyjeve sence. Sezono so 49ers končali s petimi zmagami in lepimi obeti za naprej, toda že na začetku nove sezone si je Garoppolo strgal križne vezi. Naključje je hotelo, da je bilo to prav proti Kansas Cityju. Po 16 mesecih okrevanja je Garoppolo, ki je v karieri zbral 23 zmag in le 5 porazov, v življenjski formi.»Pred kakšnim letom sem se ponovno naučil teči. Če pogledam nazaj, se zares zavem pomembnosti tega trenutka,« je povedal Garoppolo, čigar stari starši po očetovi strani so se preselili v ZDA iz Italije, po mamini pa iz Poljske in Nemčije. Medtem ko ga ni bilo v ekipi, je prišel, lani izbran kot št. 2 na naboru, ki je takoj postal prvi mož obrambe ter strah in trepet nasprotnih podajalcev. V končnici je dvakrat na tla zrušilinNa drugi strani bo Kansas City, ki je izgubil prvi superbowl, preden je dobil četrtega, želel postati klub, ki bi v najdaljšem časovnem razmiku dvignil pokal. Mahomes bi bil pri 24 letih drugi najmlajši zmagovalni podajalec po(61) pa bi se končno otresel slovesa najboljšega trenerja, ki še nima šampionskega prstana. Doslej je zbral 221 zmag, peterica pred njim ima skupaj 23 naslovov.»Priti v superbowl ni dovolj. Zmagati želimo tudi zanj,« najboljše darilo trenerju privošči sprejemalec. Če bo naveza med njim in Mahomesom delovala, se bo 50-letna suša verjetno končala.​Ob polčasu bosta na štadionu Hard Rock (64.767 sedežev) množico zabavaliin. Polminutni TV-oglas med tekmo stane 5,6 milijona evrov.