Kdo bo postal izzivalec svetovnega prvaka?

V Pafosu je vse pripravljeno za začetek enega od najzahtevnejših in najprestižnejših turnirjev v šahu. Turnir kandidatov (med 28. marcem in 16. aprilom) bo določil izzivalca svetovnega prvaka Gukeša D., v vzporednem ženskem tekmovanju pa bo znano, katera igralka bo dobila priložnost za dvoboj s kitajsko branilko lovorike Ju Wenjun. Oba turnirja bosta potekala hkrati in na enem prizorišču zbrala 16 vrhunskih šahistk in šahistov – po osem v vsaki konkurenci. V 14 krogih klasičnega šaha bo padla odločitev o tem, kdo si bo priboril pravico do boja za naslov prvaka.

Moški turnir obeta izrazit spopad rodov in slogov. Med preizkušenimi imeni izstopajo Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura (oba ZDA) in Aniš Giri (Nizozemska), med mlajšimi izzivalci pa Praggnanandhaa Ramešbabu (Indija), Javohir Sindarov (Uzbekistan) in Andrej Esipenko (Rusija/FIDE). Svojo priložnost bosta iskala tudi tehnično izjemno dovršena igralca Wei Ji (Kitajska) in Matthias Blübaum (Nemčija).