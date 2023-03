Kdo je bil leta 2016 četrti slovenski adut na planiški letalnici?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (15. 3.): 1. C) Maria Höfl-Riesch; 2. A) 5.; 3. C) Ladislav Pejcha.

1. V pričakovanju finala svetovnega pokala v smučarskih skokih na letalnici bratov Gorišek se spomnimo zaključka v Planici 2016. Peter Prevc je zmagal na prvi in tretji preizkušnji in vmes osvojil drugo mesto, Robert Kranjec je bil prvi na današnji dan pred petimi leti, enkrat drugi in enkrat tretji. Moštvo je vendarle zasedlo 2. mesto za Norveško, v njem sta bila še Jurij Tepeš in ...

A) Domen Prevc

B) Anže Semenič

C) Anže Lanišek

2. 18. marca leta 1997 je slovenska nogometna reprezentanca gostovala v Linzu in dosegla prvo zmago v sedmih meddržavnih nastopih po 7. februarju 1996, ko je ugnala Islandijo s 7:1. V prijateljskem dvoboju je pod vodstvom selektorja Zdenka Verdenika prekosila Avstrijo z 2:0. Domačega vratarja je v 74. minuti ukanil Primož Gliha (na fotografiji), kdo je deset minut pozneje postavil končni izid?

A) Sašo Udovič

B) Ermin Šiljak

C) Simon Sešlar

3. Danes mineva 28 let, odkar je Michael Jordan dvignil košarkarski svet na noge z napovedjo, da se po 21-mesečni odsotnosti in avanturi na bejzbolskih igriščih vrača v ligo NBA. Naslednji dan je že oblekel dres Chicaga na tekmi z Indiano in se do konca rednega dela sezone vračal v formo, toda v končnici 1995 (še) ni mogel osvojiti četrtega šampionskega prstana. Kdo je bil boljši v drugem krogu?