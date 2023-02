Kdo je bila zadnja junakinja smuka na SP pred nizom Tine in Ilke?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (4. 2.): 1. A) Robert Renner; 2. C) Dejan Košir; 3. A) Peter Müller.

1. Jutri bo minilo šest let, odkar je Ilka Štuhec nadaljevala niz zaporednih zmag slovenskih smukačic na svetovnih prvenstvih. V St. Moritzu je nasledila Tino Maze, ki je bila najhitrejša na SP 2015 v Beaver Creeku, leta 2019 pa je Mariborčanka ubranila šampionski naslov v Åreju. Kdo je bila leta 2013 zadnja zmagovalka smuka na SP pred začetkom zlatega slovenskega obdobja?

A) Maria Höfl-Riesch

B) Marion Rolland

C) Nadia Fanchini

2. Na današnji dan leta 2014 sta slovenske ljubitelje športa navdušili smučarska tekačica Vesna Fabjan v prostem šprintu in biatlonka Teja Gregorin v desetkilometrskem zasledovanju, saj sta obe osvojili bronasto olimpijsko kolajno. Zimske OI v Sočiju so bile nasploh najuspešnejše za naše športne ase, domov so se vrnili z osmimi odličji v prtljagi. Koliko jih je imelo zlati lesk?

A) 2

B) 3

C) 4)

3. Bliža se 72. tekma All-Star NBA, ki jo bo 19. t. m. gostil Salt Lake City. Luka Dončić si je četrtič zapored prislužil mesto med elito, z glasovanjem se je prebil v najboljšo peterico košarkarjev iz zahodne konference. Šele tik pred spektaklom pa bo izvedel, ali bo igral v moštvu LeBrona Jamesa ali Giannisa Antetokounmpa. Prvi spektakel vseh zvezd so priredili leta 1951, kje?