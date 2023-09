Kdo je blestel ob Dončiću in Dragiću v lepotici eurobasketa 2017?

Športni kviz vsak torek v Delu Pravilne rešitve kviza (5. 9.): 1. B) Ermin Šiljak (8 golov); 2. B) P. Gasol 25,8, Kirilenko 23,2, Nowitzki 22,5; 3. C) Vsak po 3 milijone USD.

1. Ob vrnitvi slovenskih košarkarjev s svetovnega prvenstva v Manili se lahko nostalgično spomnimo 12. septembra 2017. Natanko pred šestimi leti so namreč v četrtfinalni lepotici 40. evropskega prvenstva premagali Latvijo s 103:97 kljub 34 točkam Kristapsa Porzingisa in naredili zelo pomemben korak k zlati kolajni. Pri Sloveniji sta blestela Luka Dončić (27 točk) in najboljši igralec eurobasketa Goran Dragić (26), kdo je bil s 17 točkami tretji strelec med izbranci selektorja Igorja Kokoškova?

A) Anthony Randolph

B) Klemen Prepelič

C) Gašper Vidmar

2. Danes praznuje 47. rojstni dan nekdanja odlična slovenska atletinja Jolanda Čeplak (zdaj Batagelj). Preden sta njeno športno pot leta 2007 zaznamovali odmevna dopinška afera in dveletna prepoved nastopanja zaradi pozitivnega testa na eritropoetin, je leta 2004 osvojila bronasto kolajno na olimpijskih igrah v teku na 800 m, dve leti prej pa zmagala na evropskih prvenstvih na prostem in tudi v dvorani. V slednjem je dosegla svetovni rekord 1:55,82, ki je v veljavi še danes. Kje ga je proslavila?

A) Na Dunaju

B) V Birminghamu

C) V Budimpešti

3. Na današnji dan pred 30 leti je ameriški teniški zvezdnik Pete Sampras osvojil svojo drugo od petih lovorik na odprtem prvenstvu ZDA in tretjo od skupno 14 trofej na turnirjih za grand slam. V finalu je premagal Francoza Cedrica Piolina s 6:4, 6:4, 6:3. Takrat 22-letni Sampras je ponovil newyorški uspeh iz leta 1990 v imenitnem slogu, saj je med celotnim turnirjem izgubil le dva niza, zadnjega v četrtfinalu. Kateri Američan je bil takrat njegova ovira?