Kdo je ponudil priložnost Tomažu Vnuku pred 36 leti?

Športni kviz vsak torek v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (4. 4.): 1. B) Primož Ulaga; 2. B) Igor Poznič; 3. C) Nadja Petrova.

1. Slovenski hokejisti so v četrtek uspešno začeli niz tekem pred majskim svetovnim prvenstvom elitnega razreda. Njihov nekdanji kapetan Tomaž Vnuk, ki je devetkrat nastopil na SP in v državnem dresu zbral kar 171 točk z 88 goli in 83 asistencami, pa danes praznuje 53. rojstni dan. Člansko kariero je začel leta 1987 pri Olimpiji, kateri trener ga je poslal v ogenj?

A) Nikolaj Ladigin

B) Štefan Seme

C) Janez Petač

2. Na današnji dan leta 2019 so slovenski rokometaši v dvoboju 3. kola kvalifikacij za EP ugnali Nizozemsko s 27:26. Pri tem niso blesteli, njihov selektor Veselin Vujović se je po tekmi celo opravičil nizozemskemu kolegu za zmago, saj je menil, da so bili gostitelji boljši. Zmagoviti 27. gol je Sloveniji prinesel prvo vodstvo, kdo ga je dosegel?

A) Matic Verdinek

B) Blaž Blagotinšek

C) Blaž Janc

3. Danes bo moral legendarni teniški as Roger Federer presneto paziti, da ne bo pozabil na 14. obletnico poroke s soprogo Mirko, s katero ima dva para dvojčkov. Spoznala sta se med olimpijskimi igrami 2000 v Sydneyju, na katerih je na Slovaškem rojena Mirka igrala za Švico pod dekliškim priimkom Vavrinec. Katera je bila njena najboljša uvrstitev na lestvici WTA?