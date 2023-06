Kdo je potrdil zadnje zmagoslavje Barcelone v ligi prvakov?

Športni kviz vsak torek v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (30. 5.): 1. C) Drugo in tretje; 2. B) Crveno zvezdo; 3. C) Flensburg.

1. V soboto bodo oči svetovne športne javnosti uprte v Istanbul, v finale nogometne lige prvakov med Manchester Cityjem in Interjem. Danes pa se bodo navijači Barcelone spomnili svojega petega in zadnjega zmagoslavja med evropsko elito. 6. junija 2015 so v finalu LP premagali Juventus s 3:1, prva gola za Katalonce sta zabila Ivan Rakitić in Luis Suarez, kdo je dosegel tretjega?

A) Neymar

B) Lionel Messi

C) Andres Iniesta

2. Slovenski as atletski Kristjan Čeh tudi letos navdušuje z izjemnimi dosežki v metu diska in z zmagami na prestižnih mitingih, s katerimi napoveduje, da bi lahko kmalu izboljšal svoj lanski državni rekord (71,27). Na današnji dan leta 1986 pa je Nemec Jürgen Schult v Neubrandenburgu vrgel disk 74,08 metra daleč in še danes ga ni presegel nihče. Kdo je bil pred njim svetovni rekorder?

A) Jurij Dumčev

B) Wolfgang Schmidt

C) Mac Wilkins

3. Danes mineva 30 let od nepozabne zmage slovenskih košarkarjev v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 1993. V Vroclavu so s 94:90 premagali Hrvaško, ki je leto dni poprej osvojila srebrno kolajno na olimpijskih igrah v Barceloni. Legendarni Dražen Petrović je v zadnjem nastopu pred tragično smrtjo v prometni nesreči dosegel 30 točk, kdo je pri Sloveniji zmogel le dve manj?