Kdo je ugnal Nika Zupančiča & Co. ob prvem nastopu v elitni diviziji?

Športni kviz vsak torek v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (26. 9.): 1. C) 40.; 2. A) Nataša Bokal in Špela Bračun; 3. C) Boris Svetlin.

1. Danes praznuje 55. rojstni danes nekdanji odlični slovenski hokejist Nik Zupančič, po koncu aktivne kariere trener in selektor. Večji del igralske poti je branil barve Olimpije, a leta 1998 postal evropski klubski prvak s Feldkirchom, bil je tudi nepogrešljiv član slovenske reprezentance. Leta 2002 je z njo debitiral v elitni diviziji, kdo je bil ob zgodovinski premieri v Göteborgu boljši z rezultatom 8:1?

A) Finska

B) Švedska

C) Rusija

2. Srečanje z abrahamom bo danes proslavil Ljubomir Vranješ, dolgoletni švedski rokometni reprezentant srbskega rodu, od decembra 2019 do januarja 2022 tudi slovenski selektor. Službe ga je stalo razočaranje na evropskem prvenstvu, na katerem se njegovi izbranci niso uvrstili v drugi krog. V skupini A je Slovenija v Debrecenu doživela dva poraza v treh nastopih, proti Danski in ...

A) Severni Makedoniji

B) Poljski

C) Črni gori

3. V prvem kolu lige prvakov so nogometaši Arsenala ugnali PSV Einhoven s 4:0, zato bo njihovo drevišnje gostovanje pri Lensu pod posebnim drobnogledom. Londončani so pod vodstvom trenerja Mikela Artete željni uspeha, saj so se vrnili v elito po letu 2017, hkrati pa nestrpno čakajo na svoj prvi naslov v LP. Pred 17 leti so se prebili do finala, kdo jih je v Parizu ugnal z 2:1?