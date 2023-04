Kdo se je v Planici »vrinil« med Romørenova rekorda na isti dan?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (29. 3.): 1. A) 25.000; 2. C) PSG; 3. A) Bežigrada.

1. Slovenski ljubitelji smučarskih poletov so se ta konec tedna zgrnili ob letalnici bratov Gorišek, norveški pa so se bržkone spomnili, da danes praznuje 42. rojstni dan njihov nekdanji as Bjørn Einar Romøren. V zgodovino se je vpisal tudi v Planici 20. marca 2005 z dvema svetovnima rekordoma (234,5 in 239 m), drugi je bil v veljavi šest let. Vmes je nekdo isti dan pristal pri 235,5 m. Kdo?

A) Andreas Widhölzl

B) Matti Hautamäki

C) Janne Ahonen

2. Slovenska nogometna reprezentanca je z obetavno bero točk vkorakala v kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2024. Jutri pa bo minilo 20 let od njenega prvega uspeha v letu 2003 po porazih s Portugalsko (2:3), Rusijo (0:1) in Švico (1:5). V četrtem prijateljskem dvoboju leta je ugnala Ciper s 4:1 z dvema goloma Ermina Šiljaka, po enega sta prispevala Zlatko Zahović in Nastja Čeh. Kje je bila tekma?

A) V Ljubljani

B) V Mariboru

C) V Murski Soboti

3. Na današnji dan pred tremi leti so angleški prireditelji odpovedali teniški turnir v Wimbledonu 2020 zaradi pandemije koronavirusa. Za drastično odločitev so se odločili prvič po koncu 2. svetovne vojne in izzvali čustvene odzive med najboljšimi igralkami in igralci na svetu. Pri moških bi moral naslov braniti Novak Đoković, ki je svoj niz nadaljeval leta 2021, kdo pri ženskah?