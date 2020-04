Kenijci tečejo na dopinški pogon

Ljubljana - Odbor za integriteto atletike (AIU) je na svoji spletni strani objavil, da so suspendirali zmagovalca londonskega maratona iz leta 2017, Kenijca Daniela Wanjiruja, zaradi suma uporabe nedovoljenih sredstev. Po protidopinških pravilih 27-letnik sme sodelovati na tekmovanjih, dokler ni zaslišan. Prav uspeh na londonskem maratonu je največji uspeh Kenijca, ki je leto pred tem slavil tudi na amsterdamski preizkušnji.



Pred enim tednom so zaradi pozitivnega dopinškega vzorca za štiri leta suspendirali še enega kenijskega maratonca, in sicer Vincenta Kipsegechija Yatorja.



Ta je padel na kontroli po lanskem maratonu v Gold Coastu, ko so odkrili sledi prepovedanih prednizona, prednizolona in metabolite testosterona. Lani so štiriletne kazni prejeli tudi Asbel Kiprop, Cyrus Rutto in Abraham Kiptum. V zadnjih petih letih je bilo zaradi kršenja protidopinških pravil kaznovanih približno 60 kenijskih atletov.