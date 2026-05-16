Kenijska prevlada z novima rekordoma na maratonu v Radencih

Kenijski tekač Derrick Chege Njoroge je na 44. maratonu treh src v Radencih s časom dveh ur, 14 minut in štirih sekund izboljšal prejšnji rekord proge, ki ga je leta 2006 s časom 2;15:26 dosegel njegov rojak David Biwott. Kenijsko slavje je dopolnila Chelangat Sang, ki je z dosežkom 2;34:17 izboljšala ženski rekord na 42 kilometrov.

»Zelo sem vesel, da sem izboljšal rekord, kar je bil tudi moj cilj. Vreme je bilo zelo lepo za tek, proga je ravna in tudi prireditelji so vse skupaj zelo dobro pripravili,« je po zmagi povedal Njoroge, ki je slavil tudi na letošnjem maratonu v Krakovu. Sangova je je za skoraj tri minute izboljšala lanski rekord rojakinje Nancy Waigumo Githaiga, ki je maraton pretekla v času 2;37:10.

Jakob Medved je ubranil naslov državnega prvaka v teku na 21 km. FOTO: Matej Družnik/Delo

Jakob Medved je bil v teku na 21 kilometrov skupno drugi s časom 1;05:46, s katerim je ubranil naslov slovenskega prvaka. Med atletinjami je ob odsotnosti najboljših Slovenk naslov državne prvakinje osvojila Dora Suljanović, ki je bila z dosežkom 1;19:11 četrta za tremi Kenijkami.

»S Primožem Kobetom sva tekla na začetku skupaj, po 11 km sem šel naprej, po 15 km sem še bolj pospešil, da bi ujel še vodilne. Na žalost mi je za generalno zmago malo zmanjkalo. Proga mi sicer ni najbolj pisana na kožo, čeprav je ravna. Tudi vreme je bilo zelo dobro, mogoče bi bilo zame še boljše, če bi bilo nekaj stopinj hladneje,« je povedal Medved.