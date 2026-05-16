Kenijska prevlada z novima rekordoma na maratonu v Radencih

V teku na 42 kilometrov sta zmagi slavila Derrick Chege Njoroge in Chelangat Sang.
Kenijci so prevladovali tudi na letošnjem maratonu v Radencih. FOTO: Oste Bakal
Kenijci so prevladovali tudi na letošnjem maratonu v Radencih. FOTO: Oste Bakal
M. Š., STA
16. 5. 2026 | 12:20
16. 5. 2026 | 12:50
3:28
A+A-

Kenijski tekač Derrick Chege Njoroge je na 44. maratonu treh src v Radencih s časom dveh ur, 14 minut in štirih sekund izboljšal prejšnji rekord proge, ki ga je leta 2006 s časom 2;15:26 dosegel njegov rojak David Biwott. Kenijsko slavje je dopolnila Chelangat Sang, ki je z dosežkom 2;34:17 izboljšala ženski rekord na 42 kilometrov.

»Zelo sem vesel, da sem izboljšal rekord, kar je bil tudi moj cilj. Vreme je bilo zelo lepo za tek, proga je ravna in tudi prireditelji so vse skupaj zelo dobro pripravili,« je po zmagi povedal Njoroge, ki je slavil tudi na letošnjem maratonu v Krakovu. Sangova je je za skoraj tri minute izboljšala lanski rekord rojakinje Nancy Waigumo Githaiga, ki je maraton pretekla v času 2;37:10.

Jakob Medved je ubranil naslov državnega prvaka v teku na 21 km. FOTO: Matej Družnik/Delo
Jakob Medved je ubranil naslov državnega prvaka v teku na 21 km. FOTO: Matej Družnik/Delo
 Medved ubranil naslov državnega prvaka

Jakob Medved je bil v teku na 21 kilometrov skupno drugi s časom 1;05:46, s katerim je ubranil naslov slovenskega prvaka. Med atletinjami je ob odsotnosti najboljših Slovenk naslov državne prvakinje osvojila Dora Suljanović, ki je bila z dosežkom 1;19:11 četrta za tremi Kenijkami.

»S Primožem Kobetom sva tekla na začetku skupaj, po 11 km sem šel naprej, po 15 km sem še bolj pospešil, da bi ujel še vodilne. Na žalost mi je za generalno zmago malo zmanjkalo. Proga mi sicer ni najbolj pisana na kožo, čeprav je ravna. Tudi vreme je bilo zelo dobro, mogoče bi bilo zame še boljše, če bi bilo nekaj stopinj hladneje,« je povedal Medved.

Rezultati maratona v Radencih:

Moški, 42 km: 1. Derrick Chege Njoroge (Ken) 2;14:04 (rekord proge), 2. Edward Kimetto (Ken) 2;22:15, 3. Tadej Grilc (Slo) 2;35:39, 4. Martin Jojic (Slo) 2;43:20, 5. Matevž Šilar (Slo) 2;43:42; polmaraton (21 km): 1. Hillary Kiptum Kimaiyo (Ken) 1;05:29, 2. Jakob Medved (Slo) 1;05:46, 3. Kennedy Kipkemoi Rono (Ken) 1;05:52, 4. Primož Kobe (Slo) 1;07:42, 5. Jošt Žnidaršič (Slo) 1;09:29.

Ženske, 42 km: 1. Chelangat Sang (Ken) 2;34:17 (rekord proge), 2. Irine Jeruto (Ken) 2;44:26, 3. Sara Masnik (Slo) 3;08:01; polmaraton (21 km): 1. Caren Chepkemoi Chepkwony (Ken) 1;15:58, 2. Perez Jerubet (Ken) 1;16:03, 3. Loise Wambui Kiarie (Ken) 1;17:20, 4. Dora Suljanović (Slo) 1;19:11, 5. Saša Pisk (Slo) 1;21:17, 7. Nina Težak (Slo) 1;22:46.

atletikamaratonDerrick Chege NjorogeChelangat SangJakob MedvedRadenci

Šport  |  Drugo
Strelstvo

Slovenija ima mladinsko evropsko prvakinjo

Na prvenstvu stare celine v streljanju z malokalibrskim orožjem v Osijeku je v vsem sijaju zablestela mlada Eva Vodopivec.
Miha Šimnovec 16. 5. 2026 | 13:26
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Cene goriv

Toliko naj bi po novem stala bencin in dizel

Za liter 95-oktanskega bencina je treba izven avtocest in hitrih cest odšteti 1,683 evra, za liter dizelskega goriva pa 1,734 evra
16. 5. 2026 | 13:22
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve

Stevanović: Janšo bomo podprli za mandatarja

Stevanović je danes dejal, da koalicijske pogodbe niso prejeli, izhodišča koalicijske, ki so jih dobili, da pa so skoraj prepisani iz njihovega programa.
16. 5. 2026 | 12:46
Preberite več
