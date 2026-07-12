Ni mu preostalo drugega, kot da je posegel po načrtu B

Po več kot dveh desetletjih v svetovnem vrhu Peter Kauzer še vedno išče načine, kako bi bil na brzicah še hitrejši. Malo pred svetovnim prvenstvom v slalomu na divjih vodah v Oklahomi (med 20. in 25. t. m.), kjer se bo začel lov na vstopnice za olimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu, je zato posegel po spremembi, ki zanj ni značilna – sredi tekmovalne sezone je namreč zamenjal model kajaka. V zanimivem pogovoru za Delo je 42-letni Hrastničan spregovoril o pričakovanjih pred letošnjim tekmovalnim vrhuncem, začetku olimpijskih kvalifikacij, regeneraciji in veselju, da lahko svojo strast deli tudi s hčerko Nolo.