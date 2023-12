Organizatorji poletnih olimpijskih iger v Parizu so ta mesec priznali, da imajo pripravljene načrte za ukrepanje v primeru morebitnih izrednih razmer na slovesnosti ob odprtju OI 26. julija 2024. Francoski predsednik Emmanuel Macron je sicer decembra razkril, da bi lahko dogodek prestavili z reke Sene v primeru večje varnostne grožnje.

»Ker smo profesionalci, očitno obstajata načrt B, načrt C in tako naprej,« je Macron dejal 20. decembra na vprašanje, ali bi poostreni varnostni ukrepi po Evropi zaradi napetosti na Bližnjem vzhodu lahko preprečili načrte za načrtovani spektakel z mimohodom olimpijskih delegacij ob nabrežju reke Sene in sprevodom ladij po reki.

Francija je varnostne ukrepe dvignila na višjo raven oktobra, ko je moški do smrti zabodel učitelja v šoli na severu Francije.

»Ne obstaja en sam rezervni načrt, ampak vrsta ukrepov z načrti za nepredvidljive razmere,« so obstoj načrtov v primeru izrednih dogodkov za britansko tiskovno agencijo Reuters potrdili v organizacijskem odboru OI v Parizu.

»Imamo načrte ukrepov za vse ugotovljene scenarije tveganja, tudi denimo v primeru vročinskega vala ter kibernetskih napadov, in slovesnost ob odprtju ni izjema.«

Francija pričakuje do 600.000 obiskovalcev, ko se bodo udeleženci olimpijskih iger 26. julija predvidoma v 160 čolnih podali na šestkilometrsko rečno pot pri mostu Pont d'Austerlitz v središču Pariza do mostu Pont d'Iena.

»Predsednik je obravnaval vse spremenljivke, ki bi zahtevale spremembe načrtov, tako, da je vzel skrajni scenarij, ki upošteva vrsto napadov, predvsem pa je ponovno potrdil svoje zaupanje v kolektivno sposobnost vpletenih v organizacijo, da izpeljejo slovesnost, kot je bilo napovedano, obenem je poudaril, da bo dogodek potekal z najvišjimi standardi varnosti in podpore,« so potrdili pariški organizatorji OI.