Ker ve, kaj vse je prestal, šampionskega pasu ne bo spustil iz Slovenije

V športni dvorani Vižmarje Brod bo pojutrišnjem zvečer velik boksarski spektakel, na katerem se bo Nejc Petrič (7 zmag, brez poraza) boril za naslov mladinskega svetovnega prvaka v polvelterski kategoriji po različici WBC. Za šampionski pas omenjenega prestižnega združenja bo moral 23-letni član ljubljanskega kluba Golden Gloves Gym premagati prav tako še neporaženega Kolumbijca Camila Enamorada (8 zmag).

Na današnji novinarski konferenci sta si tekmeca prvič zrla iz oči v oči. »Ko ga vidim ob sebi, sem še bolj vznemirjen. Zato že komaj čakam, da se povzpnem v ring,« je poudaril Petrič, ki s svojimi nasprotniki pred borbami noče vzpostaviti kakšnega prijateljskega odnosa, zato se z njimi tudi nerad rokuje. »Proti Enamoradu nimam ničesar osebno, spoštujem ga, toda po drugi strani je med nama navzoča tekmovalnost. Nočem, da bi se pretirano sprostil, želim si, da ostane na trnih,« je pribil slovenski as, ki je skupaj s trenerjem Andražem Ciuho dobro proučil leto mlajšega tekmeca iz Kolumbije.

»Camilo je boksar v pravem pomenu besede, dobro tehnično podkovan, kar mi ustreza. Zavedam se, da se želi vrniti domov s šampionskim pasom, toda sam vem, da bo iz Slovenije odšel brez njega. Vem, da sem telesno močnejši od njega, dobro tudi vem, kaj vse sem prestal, da sem prišel do sem, zato bom za ta naslov naredil vse,« je povedal Nejc, ki bo med profesionalci prvič boksal v polvelterski kategoriji (do 63,503 kg). Doslej se je namreč dokazoval v velterski (do 66,678 kg).

Alen Šišić (desno) verjame, da bo premagal Venezuelca Gregoria Marcana. FOTO: Miha Šimnovec

»Do jutrišnjega uradnega tehtanja se moram znebiti še dveh kilogramov in pol. To zame ne bo prevelika težava. Že nekaj časa sodelujem z nutricionistom iz Anglije in za zdaj gre vse po načrtih,« je razkril Petrič in glede dvoboja še pripomnil, da si ga želi končati pred iztekom osmih rund. Podobno samozavesten je tudi Enamorado, ki mora do jutrišnjega tehtanja (ob 17. uri) shujšati še za štiri kilograme. »Nejc je dober boksar, vendar pa sem se odlično pripravil zanj. Trdo sem garal in verjamem, da bom šampionski pas odnesel domov v Kolumbijo,« je dejal 22-letni Južnoameričan.

Za pasova tudi Šišić in Januzaj

Za svojo prvo lovoriko se bo na prireditvi Golden Gloves Fight Night 3 potegoval tudi Nejčev klubski kolega Alen Šišić (7 zmag), ki se bo z Venezuelcem Gregoriom Marcanom (17 zmag, 1 neodločen izid, 10 porazov) pomeril za naslov medcelinskega prvaka zveze WBF v srednji kategoriji. Za enak pas bo boksal tudi mariborski težkokategornik Djelon Januzaj (6 zmag, brez poraza), čigar nasprotnik bo Makedonec Todorče Cvetkov (14 zmag, 2 poraza).

Mariborski težkokategornik Djelon Januzaj (desno) se bo udaril z Makedoncem Todorčem Cvetkovom. FOTO: Miha Šimnovec

Na spektaklu bo jubilejno 20. zmago lovil naš najizkušenejši profesinalec Andrej Baković (19 zmag, 2 poraza), ki se bo pomeril z Madžarom Oszkarjem Fikom (40 zmag, 1 neodločen izid, 37 porazov), v slovenskem derbiju pa se bosta udarila Aleš Drevenšek (1 poraz) in Sašo Vorkapić (1 zmaga).

Zaradi poškodbe je tik pred zdajci svoj nastop na sobotnem spektaklu Golden Gloves Fight Night 3 odpovedal zgolj Miha Hribovšek, sicer varovanec Dejana Zavca.

Preostali dvoboji: Ilija Liščuk (Slovenija) – Petar Cetenić (Hrvaška), Arber Elshani (Slovenija) – Giorgi Gviniašvili (Gruzija), Aljaž Šircelj (Slovenija) – Luka Veljović (BiH), Marko Milun (Hrvaška) – Davit Gogišvili (Gruzija), Milorad Žižić (Črna gora) – Theophilus Ofei Dodoo (Gana).