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Drugo

Kimiju od Kim, Antonelli sprejel brisačo Kardashianove (VIDEO)

Posnetki so v Monaku pokazali, da je Kim Kardashian vzela brisačo vodilnega v formuli 1, si z njo obrisala obraz in sončna očala ter odkorakala z njo.
Kimi Antonelli ne pogreša več svoje brisače. FOTO: Bruna Casas/Reuters
Galerija
Kimi Antonelli ne pogreša več svoje brisače. FOTO: Bruna Casas/Reuters
Peter Zalokar
13. 6. 2026 | 12:45
13. 6. 2026 | 12:46
1:34
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Vodilni v svetovnem prvenstvu formule 1 Kimi Antonelli je končal prizadevanja, da bi dobil nazaj zmagovalno brisačo, ki mu jo je na dirki za VN Monaka vzela Kim Kardashian, potem ko je voznik Mercedesa prejel nadomestno brisačo od znane prijateljice Lewisa Hamiltona.

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Antonelli pred očmi Kim Kardashian najhitrejši na monaških ulicah

Mercedes je na instagramu objavil videoposnetek 19-letnega Italijana, ki je po prostem treningu za VN Katalonije v garaži moštva spraševal po svoji brisači. Nato je dobil drugo, na kateri je bilo izvezeno »To Kimi from Kim« (Kimiju od Kim). »Hvala, Kim,« je dejal in si jo ovil okoli vratu.

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Odgovorni pri Ferrariju zaradi banalnega razloga zavrnili Antonellija

Pogrešana brisača je postala spletna šala v video posnetkih, v katerih je Antonelli večkrat spraševal, kje se nahaja. Televizijski posnetki po nedeljski dirki v Monaku so prikazovali Kardashianovo, ki je spremljala voznika Ferrarija Hamiltona, kako pobere zloženo brisačo z označbo številka ena, si z njo obriše obraz in sončna očala ter nato odkoraka z njo.

Antonelli bo na nedeljski dirki v Barceloni lovil šesto zaporedno zmago.

Kim Kardashian je v Monacu bodrila Lewisa Hamiltona. FOTO: Andrej Isaković/AFP
Kim Kardashian je v Monacu bodrila Lewisa Hamiltona. FOTO: Andrej Isaković/AFP

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formula 1F1Kimi AntonellimercedesLewis HamiltonKim Kardashianšport zasebnoVN MonakaVN Katalonije

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Kimiju od Kim, Antonelli sprejel brisačo Kardashianove (VIDEO)

Posnetki so v Monaku pokazali, da je Kim Kardashian vzela brisačo vodilnega v formuli 1, si z njo obrisala obraz in sončna očala ter odkorakala z njo.
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