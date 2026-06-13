Kimiju od Kim, Antonelli sprejel brisačo Kardashianove (VIDEO)

Vodilni v svetovnem prvenstvu formule 1 Kimi Antonelli je končal prizadevanja, da bi dobil nazaj zmagovalno brisačo, ki mu jo je na dirki za VN Monaka vzela Kim Kardashian, potem ko je voznik Mercedesa prejel nadomestno brisačo od znane prijateljice Lewisa Hamiltona.

Mercedes je na instagramu objavil videoposnetek 19-letnega Italijana, ki je po prostem treningu za VN Katalonije v garaži moštva spraševal po svoji brisači. Nato je dobil drugo, na kateri je bilo izvezeno »To Kimi from Kim« (Kimiju od Kim). »Hvala, Kim,« je dejal in si jo ovil okoli vratu.

Pogrešana brisača je postala spletna šala v video posnetkih, v katerih je Antonelli večkrat spraševal, kje se nahaja. Televizijski posnetki po nedeljski dirki v Monaku so prikazovali Kardashianovo, ki je spremljala voznika Ferrarija Hamiltona, kako pobere zloženo brisačo z označbo številka ena, si z njo obriše obraz in sončna očala ter nato odkoraka z njo.

Antonelli bo na nedeljski dirki v Barceloni lovil šesto zaporedno zmago.