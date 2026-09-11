Nova preizkušnja v formuli 1: vozniki se bojijo in napovedujejo rdeče zastave

Čeprav je bilo moč slišati, da bi lahko Imola nenadejano gostila zaključek sezone, se formula 1 očitno poslavlja od evropskega dela sezone z eno največjih neznank letošnjega prvenstva. Karavana se je iz Monze preselila v Madrid, kjer bo v nedeljo prvič na sporedu velika nagrada Španije na povsem novem Madringu. Dirkači so stezo doslej spoznavali predvsem v simulatorjih, prvi vtisi pa napovedujejo zahteven konec tedna, v katerem utegne biti prostora za napake zelo malo.

Madring je hibrid med ulično in klasično dirkaško stezo, speljan v okolici madridskega razstavišča IFEMA. Kombinacija hitrih zavojev, zidov tik ob stezi in zaviranja na mestih, kjer vozniki še vedno zavijajo, je dirkače opozorila že pred prvimi uradnimi krogi. Posebej izstopa 12. zavoj La Monumental s 24-stopinjskim naklonom.

Kako malo prostora za napake ponuja nova steza, je pokazalo že testiranje formule 3. V dveh dneh so morali vožnjo zaradi nesreč in drugih incidentov z rdečo zastavo prekiniti kar 19-krat. Podatek je presenetil Georgea Russlla, voznika ekipe Mercedes, toda le do njegovega prvega preizkusa Madringa v Mercedesovem simulatorju.

»Ko sem slišal za 19 rdečih zastav v formuli 3, sem bil nekoliko presenečen. Potem sem odpeljal krog v simulatorju in bil presenečen, da jih je bilo samo 19,« je slikovito opisal Britanec. Po njegovem mnenju bi lahko bil Madring celo najbolj tvegano prizorišče v letošnjem koledarju formule 1.

Primerjave išče predvsem z Džedo in Bakujem. Z zidovi obdani hitri odseki spominjajo na savdsko ulično dirkališče, drugod pa morajo dirkači podobno kot v Azerbajdžanu z velike hitrosti močno zavirati in hkrati zavijati. Blokirana kolesa lahko zato hitro pomenijo stik z zaščitno ogrado.

Podobno razmišlja Pierre Gasly. Francoz je med pripravo v simulatorju, kot se je pošalil, dobro spoznal skoraj vsak zid na stezi. Pričakuje razburljivo, a zaradi nesreč verjetno tudi pogosto prekinjeno dogajanje. Madring je v tem pogledu primerjal z Monakom: že manjša napaka ima lahko takojšnje in velike posledice.

Antonelli v Madrid po sanjski Monzi

Ob premieri Madringa bo v ospredju tudi boj za naslov svetovnega prvaka. Kimi Antonelli v Madrid prihaja po sanjskem koncu tedna v Monzi. Dvajsetletni Italijan je domačo dirko začel šele z 19. mesta, nato pa uprizoril izjemen preobrat in dosegel sedmo zmago v sezoni. Pred moštvenim kolegom Russllom ima po 13 dirkah že 66 točk prednosti.

Zmaga v Monzi je imela še dodatno zgodovinsko težo, saj je Antonelli postal prvi Italijan po letu 1966, ki je dobil domačo veliko nagrado. Sam jo je označil za najboljši dan svojega življenja. Čestitk je bilo toliko, da mu je po njegovih besedah odpovedal celo whatsapp. Med sporočili so bila tudi tista italijanskih športnih zvezdnikov Jannika Sinnerja, Valentina Rossija in Marca Bezzecchija.

Evforijo iz Monze bo moral v Madridu hitro zamenjati z zbranostjo. Na stezi, ki je tekmovalci še ne poznajo in na kateri lahko nekaj centimetrov od idealne linije pomeni konec dirke, bo prilagajanje odločilno.