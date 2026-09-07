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Italija ima novega športnega kralja, klanja se mu tudi Giorgia Meloni

Dolgo let je Italija, dom motošporta in formule 1, čakala na takšnega zvezdnika, zanj navijajo tudi rdeči tifosi. Po 60 letih imajo končno domačega zmagovalca.
Kimi Antonelli hitro postaja prvo ime formule 1. Se bo naslov svetovnega prvaka po letu 1953, po Albertu Ascariju končno vrnil domov? FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
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Kimi Antonelli hitro postaja prvo ime formule 1. Se bo naslov svetovnega prvaka po letu 1953, po Albertu Ascariju končno vrnil domov? FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
Matic Rupnik
7. 9. 2026 | 10:04
5:27
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Italija je dolgo, res dolgo čakala na novega velikega motošportnega zvezdnika. Če je govora o enoslednih vozilih, je bil to nazadnje seveda motociklist Valentino Rossi, v formuli 1 pa nanj čakajo že dolgo let. Če se malo pošalimo, je bil zadnji italijanski voznik formule 1, ki je mednarodno zaslovel, Francesco Bernoulli iz Disneyjeve risanke Avtomobili, ki je ravno minuli konec tedna v Monzi praznovala dvajseti rojstni dan.  A potem je na sceno prišel Andrea Kimi Antonelli. Mladenič, ki je pred nekaj dnevi dopolnil dvajset let, je že s sedmo zmago v sezoni končal kar šest desetletij dolgo sušo – zadnji Italijan, ki je zmagal v Monzi, v slovitem templju hitrosti, je bil Ludovico Scarfiotti leta 1966. Uspeh je bil še večji, saj je Antonelli dirko začel z 19. štartnega mesta.  Malo je ...

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Kimi Antonelliformula 1MonzaLewis HamiltonMax VerstappenValentino RossiGiorgia MeloniGeorge RussellToto WolffJannik SinnerferrarimercedesItalijaVN Italije 2026motošport

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NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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