Italija ima novega športnega kralja, klanja se mu tudi Giorgia Meloni

Italija je dolgo, res dolgo čakala na novega velikega motošportnega zvezdnika. Če je govora o enoslednih vozilih, je bil to nazadnje seveda motociklist Valentino Rossi, v formuli 1 pa nanj čakajo že dolgo let. Če se malo pošalimo, je bil zadnji italijanski voznik formule 1, ki je mednarodno zaslovel, Francesco Bernoulli iz Disneyjeve risanke Avtomobili, ki je ravno minuli konec tedna v Monzi praznovala dvajseti rojstni dan. A potem je na sceno prišel Andrea Kimi Antonelli. Mladenič, ki je pred nekaj dnevi dopolnil dvajset let, je že s sedmo zmago v sezoni končal kar šest desetletij dolgo sušo – zadnji Italijan, ki je zmagal v Monzi, v slovitem templju hitrosti, je bil Ludovico Scarfiotti leta 1966. Uspeh je bil še večji, saj je Antonelli dirko začel z 19. štartnega mesta. Malo je ...