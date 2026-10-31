Kaj mora storiti Kimi Antonelli, da postane prvak in Italijo pošlje v delirij?

Andrea »Kimi« Antonelli lahko že ta konec tedna v Mehiki poskrbi za enega največjih trenutkov v zgodovini italijanskega športa. Dvajsetletni dirkač Mercedesa za svoj prvi naslov svetovnega prvaka formule 1 namreč potrebuje le še dve točki. Če mu uspe, bo Italija po dolgih 73 letih znova dobila svetovnega prvaka, Antonelli pa bo postal najmlajši prvak v zgodovini tekmovanja. Italijanski ljubitelji formule 1 so na ta, zanje čaroben trenutek, čakali skoraj tri četrt stoletja. Zadnji Italijan, ki je osvojil naslov svetovnega prvaka, je bil Alberto Ascari, ki je leta 1953 slavil s Ferrarijem. Od takrat je Italija ustvarila številne izjemne dirkače, ostala domovina legendarnega Ferrarija in ena največjih avtomobilističnih velesil, toda najprestižnejša lovorika med dirkači je ostala ...