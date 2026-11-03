Ko je zaslišal slovito Nessun dorma, se je spomnil na dedka in planil v jok

Italijanski dirkaški zvezdnik Kimi Antonelli je po osvojitvi naslova svetovnega prvaka formule ena v Mehiki doživel enega najbolj čustvenih trenutkov svojega življenja. Med slavjem na zmagovalnem odru, kjer sta ga na ramena dvignila legendarna Lewis Hamilton in Max Verstappen, je po dirkališču zadonela znamenita Puccinijeva arija Nessun dorma iz opere Turandot, ki jo je uprizarjal sloviti Luciano Pavarotti. Dvajsetletnega Italijana je skladba spomnila na pokojnega dedka po materini strani. »Ta pesem je zame zelo čustvena, saj jo je moj dedek ves čas poslušal. Bilo je nekaj posebnega, ko sem jo slišal,« je po dirki povedal Antonelli. Ko je želel dodati, da bi bil dedek nanj zagotovo ponosen, so ga premagale solze. Za nekaj trenutkov je obmolknil, novinarji pa so ga pospremili z aplavzom. ...