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Dvajsetletnik, ki so mu mehaniki pisali domačo nalogo, zdaj pa je postal prvak

Več kot sedem desetletij staro sušo je letos prekinil 20-letnik iz Bologne. Mercedesov projekt, mladenič, ki je zamenjal Lewisa Hamiltona, je uspel.
Kimi Antonelli s svojim Mercedesom in italijansko zastavo. FOTO: Yuri Cortez/AFP
Galerija
Kimi Antonelli s svojim Mercedesom in italijansko zastavo. FOTO: Yuri Cortez/AFP
Matic Rupnik
2. 11. 2026 | 07:00
6:20
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Se spomnite, kje ste bili, ko ste imeli dvajset let? Cela Italija se bo še dolgo spominjala, kje je bil Kimi Andrea Antonelli, preprost in simpatičen mladenič iz Bologne, ki je sinoči na dirkališču bratov Rodríguez v Ciudad de Mexicu postal svetovni prvak v formuli 1. Italiji, zibelki formule 1, je po 73 letih prinesel naslov svetovnega prvaka, kot glavni zvezdnik bencinskih športov pa je pri zahodnih sosedih nasledil Valentina Rossija. 

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Italija ima prvaka, Kimi Antonelli je spisal zgodovino

Mladenič vozi s številko dvanajst – izbral si jo je, ker je bil njegov vzornik Ayrton Senna (Brazilec je prav tako vozil s to številko), hkrati pa je pri dvanajstih, smešno se sliši, da je bilo to leta 2019, podpisal z ekipo Mercedes. Edini trije vozniki, ki so do naslova prvaka prišli z dvanajstico, so Senna, Antonelli in Niki Lauda.

Še dobro leto dni nazaj je med dirkaškimi konci tedna opravljal šolske obveznosti, pri zahtevnejših matematičnih nalogah pa se je za pomoč obračal kar na inženirje Mercedesove ekipe, ki so seveda obvladovali enačbe. V minuli sezoni pa je z zrelo, ob ravno pravih trenutkih pa tudi napadalno vožnjo, večkrat navdušil in tekmece pustil za seboj. Med devetimi zmagami je bila najbolj posebna tista v Monzi, ko je zaradi kazni štartal v ozadju, pred navdušenimi tifosi pa je prehitel prav vso konkurenco in zmagal. 

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Kimi Antonelliformula 1mercedesItalija

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