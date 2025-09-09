Kimi Räikkönen na avtocesti? Mnogi Čehi niso mogli verjeti svojim očem (VIDEO)

Češki policisti so v nedeljo blizu Prage prijeli 51-letnega moškega, ki se je po avtocesti vozil z dirkalnikom, ki je zelo podoben formuli 1. Kot poroča portal Prague Morning (Praško jutro), gre za isti rdeči bolid, ki je v minulih letih že večkrat presenetil voznike na tamkajšnjih cestah.

Dirkalnik so na češki avtocesti prvič opazili že leta 2019 in nato spet avgusta letos, toda policistom ni uspelo izslediti voznika. Tokrat so ga vendarle našli na domu v vasici Buk, potem ko so prejeli namig prek telefona. Po navedbah medijev moški sprva ni želel zapustiti dirkalnika in ni želel komentirati dogajanja. Zdaj mu grozi več tisoč kron denarne kazni in začasna prepoved vožnje. Tisoč čeških kron je sicer vrednih približno 41 evrov.

Češki avtomobilistični portal auto.cz je sicer že leta 2022 poročal, da vozilo v resnici ni formula 1, temveč dirkalnik GP2 znamke Dallara, ki so ga uporabljali med letoma 2008 in 2010. Bolid je sicer je od daleč zelo podoben Ferrarijevi »rdeči boginji«, s katero je blestel finski šampion Kimi Räikkönen, svetovni prvak formule 1 iz sezone 2007. Na dirkalniku je številka 7, ki jo je imel Räikkönen, tudi čelada češkega voznika je pobarvana tako, kot je bila Kimijeva.

Finski zvezdnik Kimi Räikkönen, šampion iz sezone 2007, je zadnji Ferrarijev svetovni prvak formule 1. FOTO: Nikola Solic/Reuters

Seveda bolid ni registriran in nima osnovne cestne opreme, kot so žarometi in registrske tablice, zato njegova uporaba na javnih cestah ni zakonita. Policisti medtem preiskujejo, ali je tokratni primer povezan s preteklimi opažanji tega vozila.