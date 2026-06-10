Kitajci namučili Slovence, Rok Možič pa zrežiral preobrat

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Slovenska odbojkarska reprezentanca je na Kitajskem z zmago začela nastope v ligi narodov, a do nje prišla precej težje, kot je kazalo po prvem nizu. Na uvodni tekmi prvega turnirja v Linyiju je po petih nizih premagala gostiteljico Kitajsko s 3:2 (17, -20, -20, 23, 10). Že v četrtek Slovence čaka precej zahtevnejši preizkus, saj bo na drugi strani mreže stala Poljska.
Slovenci so tekmo začeli odlično in prepričljivo dobili prvi niz, nato pa se jim je v napadu ustavilo. Kitajci so ob podpori domačih navijačev prevzeli pobudo, dobili drugi in tretji niz ter nevarno zapretili tudi v četrtem.
V ključnih trenutkih je slovensko vrsto rešil Rok Možič. Z dvema uspešnima blokoma je pomagal izsiliti odločilni peti niz, v katerem so bili varovanci Fabia Solija znova bolj zbrani. Kitajcem niso več dovolili novega preobrata in slavili s 15:10.
Obračun v olimpijskem športnem centru je bil poseben za prostega igralca Janija Kovačiča, ki je postal sedmi slovenski odbojkar z 200 nastopi za reprezentanco. Rekorder je z 281 nastopi Tine Urnaut, ki je ostal v domovini in po posebnem programu pili formo za drugi turnir lige narodov v Ljubljani med 17. in 21. julijem.
Naslednji slovenski tekmec v Linyiju bo Poljska, ki je uvodoma zanesljivo premagala Kubo s 3:0. Dvoboj bo v četrtek ob 14. uri. Slovence v nadaljevanju prvega turnirja čakata še sobotni obračun s Kubo in nedeljski z Japonsko.
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