Kitajci namučili Slovence, Rok Možič pa zrežiral preobrat

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na Kitajskem z zmago začela nastope v ligi narodov, a do nje prišla precej težje, kot je kazalo po prvem nizu. Na uvodni tekmi prvega turnirja v Linyiju je po petih nizih premagala gostiteljico Kitajsko s 3:2 (17, -20, -20, 23, 10). Že v četrtek Slovence čaka precej zahtevnejši preizkus, saj bo na drugi strani mreže stala Poljska.

Možič izsilil peti niz

Slovenci so tekmo začeli odlično in prepričljivo dobili prvi niz, nato pa se jim je v napadu ustavilo. Kitajci so ob podpori domačih navijačev prevzeli pobudo, dobili drugi in tretji niz ter nevarno zapretili tudi v četrtem.

V ključnih trenutkih je slovensko vrsto rešil Rok Možič. Z dvema uspešnima blokoma je pomagal izsiliti odločilni peti niz, v katerem so bili varovanci Fabia Solija znova bolj zbrani. Kitajcem niso več dovolili novega preobrata in slavili s 15:10.

Kovačič do posebnega mejnika

Obračun v olimpijskem športnem centru je bil poseben za prostega igralca Janija Kovačiča, ki je postal sedmi slovenski odbojkar z 200 nastopi za reprezentanco. Rekorder je z 281 nastopi Tine Urnaut, ki je ostal v domovini in po posebnem programu pili formo za drugi turnir lige narodov v Ljubljani med 17. in 21. julijem.

Zdaj sledi Poljska

Naslednji slovenski tekmec v Linyiju bo Poljska, ki je uvodoma zanesljivo premagala Kubo s 3:0. Dvoboj bo v četrtek ob 14. uri. Slovence v nadaljevanju prvega turnirja čakata še sobotni obračun s Kubo in nedeljski z Japonsko.