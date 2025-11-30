Kjer se prepirata dva, Max Verstappen dobi

Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva formule 1 v Katarju, predzadnje preizkušnje sezone 2025. Boj za naslov prvaka pa še ni odločen, saj je vodilni v SP Britanec Lando Norris (McLaren) zasedel le četrto mesto.

Pred današnjo dirko je bil v najboljšem položaju Norris, ki bi edini od trojice kandidatov za končno slavje že v Katarju lahko odločil sezono. Norris je dirko začel pri 396 točk, 22 manj jih je imel njegov moštveni sotekmovalec Avstralec Oscar Piastri, tretji je bil Verstappen s 25 točkami manj.

Razplet današnje dirke ni šel v prid McLarnu. Zaradi boljše taktike postankov v boksih je na koncu slavil Verstappen, Piastri, ki je v Katarju sicer prevladoval večji del konca tedna in dobil tudi sprint ter obe kvalifikacijski preizkušnji, je bil drugi, tretje mesto pa je ujel Španec Carlos Sainz (Williams).

Prvi od njiju je šel v bokse spet Piastri, dva kroga pozneje Norris, ki pa je delo opravil slabše. Vrnil se je šele na petem mestu in sanje o tem, da bi že danes lahko odločil sezono, so dokončno splavale po vodi.

Verstappen je do konca brez večjih težav zadržal naskok in slavil, Norris dlje kot do četrtega mesta ni več mogel, Piastri pa je bil tudi daleč od možnosti za skok na prvo.

Max Verstappen se je odlično prilagodil razmeram na dirki. FOTO: Andrej Isaković/AFP

»Sijajna dirka, ob pravem času smo se odločili za postanek ob varnostnem avtu. Odlična dirka v koncu tedna, ki ni bil lahek, Oscar je bil tudi danes zelo hiter. Zdaj bo odločala zadnja dirka, vse je mogoče,« je za prireditelje dejal zmagovalec po jubilejnem 70. uspehu v karieri.

»Očitno je, da smo se narobe odločili. Vozil sem, kolikor sem lahko hitro, toda če pogledamo nazaj, je jasno, kaj bi morali narediti,« ni bil najboljše volje Piastri.

Verstappen je v končnici sezone pokazal odlične predstave. Še konec avgusta se je zdelo, da nima možnosti v boju za naslov, saj je zaostajal za sto točk. Zdaj je razlika le še 12, bo pa zanimivo spremljati dogajanje na zadnji postaji tudi zaradi možnosti, da bi se končalo z enakim številom točk. V takšnih primerih odloča večje število zmag, a so tu vsi trije povsem na istem, saj imajo vsi po sedem zmag.

Norris je v zadnjem krogu s petega mesta še prišel na četrto ter tako ohranil nekaj točk več prednosti. A boj na zadnji dirki sezone naslednji teden v Abu Dabiju bo zelo zanimiv, saj ima zdaj Norris 408 točk, Verstappen je skočil na drugo mesto s 396, tretji je zdaj s 392 točkami Piastri.