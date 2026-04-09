Kjer sem se rodil, uradno nisi nič. Ne dobiš niti potnega lista

Ljubljanski orjak Aleksandr Drabinca si bo na sobotnem spektaklu hrvaškega združenja FNC 29 prizadeval doseči svojo četrto zaporedno profesionalno zmago v mešanih borilnih športih (MMA). V stožiški dvorani se bo v obračunu težke kategorije tokrat udaril s prav tako še neporaženim Milanom Kadlecem (2 zmagi) iz BiH. Kakor nam je zaupal, pripravlja novo zanimivost.

»Šel bom v kletko in se predal,« nas je uvodoma presenetil Drabinca in se takoj zatem v smehu vendarle popravil: »Ne, šalo na stran. Seveda bom naredil vse, kar je v mojih močeh, da bom zmagal.« Med svojimi glavnimi prednostmi je ob višini (201 cm) in borilni raznovrstnosti izpostavil hladno glavo. »Med dvoboji je zelo pomembno ohraniti mirno kri ...