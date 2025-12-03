Klančarjeva ob obratu najhitrejša, na koncu brez kolajne

Vrhunska slovenska plavalka Neža Klančar je na evropskem prvenstvu v neolimpijskem 25-metrskem bazenu v Lublinu na Poljskem na 50 metrov delfin zasedla sedmo mesto. V finalu je z dosežkom 25,16 sekunde dosegla svoj drugi izid v karieri. Z novim mladinskim evropskim rekordom (24,61) je zmagala Danka Martine Damborg.

Klančarjeva je finale začela odlično. Po 25 metrih je bila na obratu z 11,37 sekunde celo najhitrejša – še štiri stotinke sekunde hitrejša kot včeraj ob svojem rekordnem dosežku (25,01). Na žalost so se na drugi dolžini bazena drobne napakice seštele v petnajst stotink slabši čas. Od bronaste kolajne je bila na koncu oddaljena za 23 stotink.

»Z nastopom sem zadovoljna. Čas je dober, nisem pa dosegla novega rekorda. Zame je bil to četrti nastop na 50 m delfin v dnevu in pol,« je bila po finalu kratka in jedrnata plavalka Olimpije.

Za odličje je bil tokrat potreben dosežek pod 25 sekundami. Srebrno kolajno je s 24,84 sekunde osvojila Belgijka Roos Vanotterdijk, bronasto pa s 24,93 sekunde Francozinja Beryl Gastadello, ki je bila najhitrejša v polfinalu. Moško tekmo je prepričljivo dobil švicarski svetovni rekorder Noe Ponti.

Klančarjeva je ob koncu sporeda nastopila še v polfinalu na 100 metrov mešano in z 59,20 sekunde pristala na 11. mestu.

Katja in Janja podobno kot v kvalifikacijah

Na 200 metrov prosto sta Slovenki Katja Fain in Janja Šegel nastopili zelo podobno kot v kvalifikacijah. Mariborčanka Fainova je z 1:55,89 minute zasedla 13. mesto in finale zgrešila za slabo sekundo, Ravenčanka Šeglova pa je z 1:56,58 minute končala na 16. mestu.