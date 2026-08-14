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Drugo

Klančarjeva po bolezni udarila z najboljšim časom sezone

Najboljša slovenska plavalka je v svoji paradni disciplini 50 metrov prosto dosegla sedmi čas kvalifikacij.
Neža Klančar ima v svoji paradni disciplini osebni in državni rekord 24,35. Dosegla ga je pred dvema letoma na olimpijskih igrah v Parizu, kjer je osvojila šesto mesto. FOTO: Sebastien Bozon/AFP
Galerija
Neža Klančar ima v svoji paradni disciplini osebni in državni rekord 24,35. Dosegla ga je pred dvema letoma na olimpijskih igrah v Parizu, kjer je osvojila šesto mesto. FOTO: Sebastien Bozon/AFP
B. P., STA
14. 8. 2026 | 10:47
2:11
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Slovenska plavalka Neža Klančar se je uvrstila v polfinale evropskega prvenstva v Parizu v disciplini 50 metrov prosto. V dopoldanskih kvalifikacijah je dosegla čas 24,70, kar je njen najboljši izid sezone in skupno sedmi čas kvalifikacij.

Šestindvajsetletna Ljubljančanka je nastopila v svoji paradni disciplini, potem ko je bila zaradi bolezni tik pred začetkom prvenstva primorana izpustiti nastopa na 50 metrov delfin in 100 metrov prosto.

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Klančarjeva je plavala v zadnji, šesti kvalifikacijski skupini, v kateri je s časom 24,21 slavila Švedinja Sarah Sjöström, Slovenka pa je zasedla četrto mesto. Najhitrejša v kvalifikacijah je bila Nizozemka Milou van Wijk s časom 24,13.

Zvečer v boj za finale

Polfinalna nastopa najboljših 16 plavalk bosta na sporedu danes ob 19.18 in 19.21, finale pa bo v soboto.

Klančarjeva ima na 50 metrov prosto osebni in državni rekord 24,35. Dosegla ga je pred dvema letoma prav v Parizu na olimpijskih igrah, kjer je v finalu osvojila šesto mesto.

Do konca prvenstva stare celine slovensko reprezentanco čaka še nekaj nastopov. Primož Šenica Pavletič na 100 metrov hrbtno in Tina Čelik na 50 metrov prsno bosta plavala v soboto dopoldne, Sašo Boškan pa bo v nedeljo nastopil na 400 metrov prosto.

Najboljši slovenski rezultat na letošnjem EP ima Čelik, potem ko je na 100 m prsno izpadla v polfinalu in zasedla končno 15. mesto. V predtekmovanju je plavala tudi državni rekord.

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