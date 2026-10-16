Kaj svetuje rekorderka Klara Lukan tekačem na Ljubljanskem maratonu

Šentjernejčanka je letos postavila čas 29:51 in postala prva Evropejka, ki je na cesti 10 km pretekla pod 30 minutami. V soboto popoldne bo tekla po Bežigradu.
Galerija
Klara Lukan je lani postavila slovenski rekord na Ljubljanskem maratonu na 10 km. Foto Peter Kastelic/AZS
Klara Lukan je ambasadorka Ljubljanskega maratona, ki bo letos obeležil 30. obletnico. Je celo obraz na jubilejnem bankovcu. Lani je postavila slovenski rekord na domačem maratonu. Letos je bila marca v Malagi druga na polmaratonu s časom slovenskega rekorda 1:06:43. Največji podvig pa ji je uspel aprila v Laredu. Ob zmagi na 10 km je postavila čas 29:51 in tako postala prva Evropejka, ki je na cesti to razdaljo pretekla pod 30 minutami.
VSE O LJUBLJANSKEM MARATONU
Več si je obetala na evropskem prvenstvu v Birminghamu, kjer je v finalu z 32:18 osvojila 13. mesto. Ob koncu sezone pa je osvojila srebrno kolajno v polmaratonu na sredozemskih igrah v Tarantu. Doma je iz Šentjerneja, diplomirala je iz biotehnologije, magistrirala iz mednarodnega poslovanja, začenja doktorski študij. ...
Komentarji