Klara Lukan postaja neustavljiva, njen je tudi Manchester

Slovenska atletinja Klara Lukan je zmagal tudi v teku na 10 km v Manchestru, postavila je čas 30:58.
Klara Lukan se vedno bolje znajde na cesti, še vedno pa je hitra tudi na štadionu. FOTO: Blaž Weindorfer | Sportida/AZS
Š. R., STA
31. 5. 2026 | 13:46
31. 5. 2026 | 15:18
2:44
Slovenska atletinja Klara Lukan je zmagala v cestnem teku na 10 kilometrov v Manchestru. Petindvajsetletnica iz Šentjerneja je edina tekla pod mejo 31 minut, s časom 30:58 pa je za 19 sekund ugnala Weini Kelati iz ZDA. Tretja je bila Britanka Amy Eloise Neale z 32:16, druga Slovenka Liza Šajn je zasedla sedmo mesto z 32:49.

Čeh brez energije zmagal na Češkem in povabil na Ptuj

Lukanova in v Eritreji rojena Kelatijeva, ki zadnjih pet let nastopa za ZDA, sta si že po sedmih kilometrih pred zasledovalkami pritekli minuto prednosti. Po devetih kilometrih sta bili še skupaj, v zadnjem kilometru pa je slovenska rekorderka strla odpor tekmice in zanesljivo slavila. Šajnova je nekaj mest pridobila v zaključku tekme.

Lukanova: Ena težjih dirk

»Današnja tekma je bila po moji oceni zelo rivalska in težka. Še težje je bilo zame kot pred mesecem dni, ko sem postavila evropski rekord. Proga je bila zelo težka in bilo je veliko vetra. Ves čas sem imela ob sebi tekmico iz ZDA. Potem sem v drugem delu skušala dodajati in jo skušala streti s tempom. V zadnjih 400 m sem mislila, da je še malce za mano, ker ne gledam nikoli nazaj. A sem naredila veliko razliko, kar sem videla šele v cilju,«

Za slovensko atletinjo je to nova potrditev odlične sezone. Aprila je bila izbrana za najboljšo Evropejko meseca, potem ko je v španskem Laredu s časom 29:50 postavila evropski rekord v cestnem teku na 10 kilometrov in kot prva Evropejka tekla pod 30 minutami. Marca je v Malagi s časom 1:06:43 izboljšala slovenski rekord v polmaratonu.

Lukanova je tudi slovenska rekorderka na 2000, 3000 in 5000 metrov na stadionu ter v cestnih tekih na pet, 10 in 21 kilometrov. Lani je na prvem evropskem prvenstvu v cestnih tekih v Bruslju in Leuvnu osvojila bron na 10 kilometrov. Naslednji nastop jo čaka 6. junija v New Yorku, prav tako na cestni desetki.

