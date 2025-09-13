Klara Lukan se je kot prva od Slovencev predstavila na SP v Tokiu

V Tokiu se je začelo svetovno prvenstvo v atletiki, ki bo trajalo do 21. septembra. Od Slovencev je prva nastopila Klara Lukan, ki je v teku na 10.000 m s časom 31:49,76 zasedla 16. mesto. Zmagala je Kenijka Beatriche Chebet (30:37,61). To je bil edini nastop naših atletov uvodni dan tekmovanja.

Za Chebetovo, lansko olimpijsko prvakinjo in svetovno rekorderko, je druga v cilj pritekla Italijanka Nadia Battocletti (30:38,23), bronasto kolajno pa je osvojila Etiopijka Gudaf Tsegay (30:39,65).

Lukanova je bila med 27 tekmovalkami na štartu med redkimi, ki so jih predstavili občinstvu. Prva med njimi je bila Chebetova. Klara se je skušala po 200 metrih prebiti v ospredje, vendar ji to ni uspelo, tako da je sprva tekla na čelu drugega dela kolone, po nekaj krogih pa je izgubila še nekaj mest.

Biotehnologinja je bila 20 krogov pred ciljem znova v sredini, nato pa je deseterica 16 krogov pred koncem pospešila. Takrat se je naredila razlika pred drugo skupino, v kateri je bila tretja Lukanova. Ritma ji ni uspelo zadržati, ko se je vodilna skupina zmanjšala na šesterico. Iz nje je 4000 m pred ciljem odpadla še ena tekmovalka in je imela pol kroga prednosti pred četverico, v kateri je bila tedaj na 15. mestu tudi članica celjskega Kladivarja.

O kolajnah je odločala četverica, ki je zdržala skupaj do zadnjega kroga, med njimi je na četrtem mestu najkrajšo potegnila Etiopijka Ejgayehu Taye (30,55,52), ki je ostala brez želenega odličja.

Kenijka Beatrice Chebet se je takole veselila zmage na 10.000 metrov. FOTO: Aleksandra Szmigiel/Reuters

Nastopila bo še v teku na 5000 metrov

Klara je sicer 13. aprila letos na prvem evropskem prvenstvu v cestnih tekih, ki je bilo v Bruslju in Leuvenu, zablestela z bronasto kolajno. S časom 31:26 je za sekundo zgrešila srebrno odličje. Dva meseca pred tem je v Monaku na pet km s časom 14:45 za 37 sekund izboljšala slovenski rekord, teden dni pozneje pa je v Castellonu na 10 km s 30:26 le za pet sekund zgrešila 23 let star evropski rekord.

Lani je v Parizu na svojih drugih olimpijskih igrah zasedla 20. mesto na 10.000 m, na pol krajši razdalji pa je končala tekmo na 22. mestu. Mesec dni in pol pred tem je v Rimu na EP s petim mestom dosegla svoj najboljši izid na velikih članskih štadionskih tekmah.

Lukanova je edina v slovenski ekipi, ki bo nastopila v dveh disciplinah. Po preizkušnji na 10 km bo v četrtek tekla še na 5000 m. Na tej razdalji je 14. junija zmagala na tekmi na Dunaju in se prvič spustila pod mejo 15 minut. S časom 14:56,50 je izboljšala tudi svoj prejšnji slovenski rekord 15:01,37.