  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Drugi športi

    Klara Lukan se je kot prva od Slovencev predstavila na SP v Tokiu

    Naša vrhunska atletinja je v japonski prestolnici dobro opravila s preizkušnjo na 10.000 metrov.
    Klara Lukan (druga z desne) je v teku na 10.000 metrov zasedla 16. mesto. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters
    Galerija
    Klara Lukan (druga z desne) je v teku na 10.000 metrov zasedla 16. mesto. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters
    M. Š., STA
    13. 9. 2025 | 15:42
    13. 9. 2025 | 15:48
    3:22
    A+A-

    V Tokiu se je začelo svetovno prvenstvo v atletiki, ki bo trajalo do 21. septembra. Od Slovencev je prva nastopila Klara Lukan, ki je v teku na 10.000 m s časom 31:49,76 zasedla 16. mesto. Zmagala je Kenijka Beatriche Chebet (30:37,61). To je bil edini nastop naših atletov uvodni dan tekmovanja.

    Za Chebetovo, lansko olimpijsko prvakinjo in svetovno rekorderko, je druga v cilj pritekla Italijanka Nadia Battocletti (30:38,23), bronasto kolajno pa je osvojila Etiopijka Gudaf Tsegay (30:39,65).

    Lukanova je bila med 27 tekmovalkami na štartu med redkimi, ki so jih predstavili občinstvu. Prva med njimi je bila Chebetova. Klara se je skušala po 200 metrih prebiti v ospredje, vendar ji to ni uspelo, tako da je sprva tekla na čelu drugega dela kolone, po nekaj krogih pa je izgubila še nekaj mest.

    Biotehnologinja je bila 20 krogov pred ciljem znova v sredini, nato pa je deseterica 16 krogov pred koncem pospešila. Takrat se je naredila razlika pred drugo skupino, v kateri je bila tretja Lukanova. Ritma ji ni uspelo zadržati, ko se je vodilna skupina zmanjšala na šesterico. Iz nje je 4000 m pred ciljem odpadla še ena tekmovalka in je imela pol kroga prednosti pred četverico, v kateri je bila tedaj na 15. mestu tudi članica celjskega Kladivarja.

    O kolajnah je odločala četverica, ki je zdržala skupaj do zadnjega kroga, med njimi je na četrtem mestu najkrajšo potegnila Etiopijka Ejgayehu Taye (30,55,52), ki je ostala brez želenega odličja.

    Kenijka Beatrice Chebet se je takole veselila zmage na 10.000 metrov. FOTO: Aleksandra Szmigiel/Reuters
    Kenijka Beatrice Chebet se je takole veselila zmage na 10.000 metrov. FOTO: Aleksandra Szmigiel/Reuters

    Nastopila bo še v teku na 5000 metrov

    Klara je sicer 13. aprila letos na prvem evropskem prvenstvu v cestnih tekih, ki je bilo v Bruslju in Leuvenu, zablestela z bronasto kolajno. S časom 31:26 je za sekundo zgrešila srebrno odličje. Dva meseca pred tem je v Monaku na pet km s časom 14:45 za 37 sekund izboljšala slovenski rekord, teden dni pozneje pa je v Castellonu na 10 km s 30:26 le za pet sekund zgrešila 23 let star evropski rekord.

    Lani je v Parizu na svojih drugih olimpijskih igrah zasedla 20. mesto na 10.000 m, na pol krajši razdalji pa je končala tekmo na 22. mestu. Mesec dni in pol pred tem je v Rimu na EP s petim mestom dosegla svoj najboljši izid na velikih članskih štadionskih tekmah.

    Lukanova je edina v slovenski ekipi, ki bo nastopila v dveh disciplinah. Po preizkušnji na 10 km bo v četrtek tekla še na 5000 m. Na tej razdalji je 14. junija zmagala na tekmi na Dunaju in se prvič spustila pod mejo 15 minut. S časom 14:56,50 je izboljšala tudi svoj prejšnji slovenski rekord 15:01,37.

    Sorodni članki

    Photo
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Zmagoslavje Etiopijca, Kobe za las izboljšal slovenski rekord proge

    V tekih na 10 in 21 kilometrov so se na ljubljanskem maratonu zmag veselili Liza Šajn, Klara Lukan, Jakob Medved in Vid Botolin.
    20. 10. 2024 | 09:50
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Slovenski tekač navdušil na diamantni ligi v Lozani

    Matic Ian Guček se je na mitingu v Švici izkazal z odličnim tretjim mestom. Težave za Tino Šutej.
    20. 8. 2025 | 22:53
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Maja Mihalinec Zidar na najlepši način končala svojo športno pot

    Tina Šutej in Kristjan Čeh zmagala tudi v skupni razvrstitvi mednarodne lige Telekoma Slovenije.
    3. 8. 2025 | 21:10
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Slovenski as finskim novinarjem: To je bilo res noro

    Kristjan Čeh se na severu Evrope počuti odlično. Po tesni zmagi je obljubil, da se bo zagotovo še vrnil v Turku.
    Miha Šimnovec 18. 6. 2025 | 11:09
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Norvežan izboljšal dva svetovna rekorda naenkrat, stopničke za našo atletinjo

    Jakob Ingebrigtsen je na mitingu zlate svetovne serije v Lievinu v teku na miljo ubil dve muhi na en mah.
    13. 2. 2025 | 22:41
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Ena od najlepših športnic na svetu se je po pomoč obrnila k Slovencu

    Nad znano nemško atletinjo Alico Schmidt bo poslej bedel naš nekdanji vrhunski tekač Jan Petrač.
    Miha Šimnovec 12. 11. 2024 | 18:31
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Novica Mihajlović o vladni odločitvi

    Ko vrag odnese šalo, botri obmolknejo

    Slovenija je prepovedala vstop obsojenemu nekdanjemu predsedniku Republike Srbske zaradi svoje varnosti in ne zaradi skrbi za BiH.
    Novica Mihajlović 12. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Pokojninska reforma

    Odpravili bi možnost dedovanja izjemnih pokojnin

    Državni zbor bo predlog novele zakona potrjeval predvidoma oktobra. Kaj bo z zimskim dodatkom za upokojence, če bo referendum?
    Barbara Hočevar 12. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    EP v košarki

    Schröder najprej pohvalil, nato tudi zbodel Dončića in soigralce

    Na EP v košarki danes polfinalni tekmi med Nemci in Finci ter Grki in Turki. Pri RTL zadovoljni z visoko gledanostjo dvoboja s Slovenijo.
    Miha Šimnovec 12. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ​Revolutovi ukrepi proti Sloveniji

    Slovensko veleposlaništvo v Washingtonu zahtevalo pojasnila

    Slovenski veleposlanik Iztok Mirošič je v telefonskem pogovoru za Delo povedal, da so kontaktirali ameriško finančno ministrstvo.
    Barbara Kramžar 12. 9. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

    Mlada podjetja so pogosto tarča napadov, a zanesljivo partnerstvo omogoča, da se inovativno podjetje, kot je ReCatalyst, lahko osredotoča na globalni preboj.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni, ter ukrepati pravočasno« (video)

    Dr. Rado Pišot o tem, kako Mediteranski center zdravja (MCZ) Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper povezuje znanost, diagnostiko in vsakdanje življenje.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 14:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

    Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Matija Bitenc, Plinovodi

    Evropski cilji za plin so neuresničljivi

    Evropa je izgubila del energetske suverenosti, težko določa tempo zelenega prehoda in vsiljuje ogljične dajatve uvoznikom.
    Borut Tavčar 13. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Digitalna Azija

    Digitalna Azija: jin in jang v novi tehnologiji

    Pripravljeni na prihodnost – to geslo v Aziji spremlja digitalne tehnologije, ki omogočajo, da ne obstaja skoraj nič, kar se ne bi dalo uresničiti.
    Zorana Baković 12. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Kibernetsko varnost je treba jemati resno

    Digitalne grožnje se razvijajo hitreje, kot jim podjetja lahko sledijo. Stroški teh incidentov pa se povečujejo.
    Miran Varga 11. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetski napadi

    Največja potencialna grožnja za podjetja so kibernetski napadi

    Veljavo pri pripravah na krize pridobivajo umetna inteligenca in orodja za zgodnje odkrivanje.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več

    Več iz teme

    atletikaKlara Lukansvetovno prvenstvoTokio

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Klara Lukan se je kot prva od Slovencev predstavila na SP v Tokiu

    Naša vrhunska atletinja je v japonski prestolnici dobro opravila s preizkušnjo na 10.000 metrov.
    13. 9. 2025 | 15:42
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Izpolnila pričakovanja

    Kaja Juvan strla nemško veteranko, zdaj jo čaka favorizirana Švcicarka

    Slovenska teniška igralka se je uvrstila v finale turnirja serije WTA 125 Zavarovalnica Sava Open v Ljubljani. V polfinalu s 6:4, 6:2 premagala Mono Barthel.
    13. 9. 2025 | 14:40
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    SP v odbojki

         V živo: Slovenci po začetnem ogrevanju zanesljivo do zmage

    Naši odbojkarji so za uvod svetovnega prvenstva na Filipinih premagali Čilence.
    13. 9. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Premočni gostitelji

    Slovenci pometli z Urugvajci za preboj v elitno skupino

    Teniška reprezentanca po dveh letih in pol znova v prvi svetovni skupini Davisovega pokala. Februarja 2026 bo igrala med 53 najboljšimi ekipami na svetu.
    13. 9. 2025 | 14:11
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Poletna velika nagrada

    V odsotnosti Nike Prevc zmagoslavje Japonk

    Na prvi tekmi poletne velike nagrade v smučarskih skokih za ženske v Rasnovu je zmagala Juzuki Sato pred Nozomi Marujama. Od Slovenk najvišje Tinkara Komar.
    13. 9. 2025 | 13:38
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    SP v odbojki

         V živo: Slovenci po začetnem ogrevanju zanesljivo do zmage

    Naši odbojkarji so za uvod svetovnega prvenstva na Filipinih premagali Čilence.
    13. 9. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Premočni gostitelji

    Slovenci pometli z Urugvajci za preboj v elitno skupino

    Teniška reprezentanca po dveh letih in pol znova v prvi svetovni skupini Davisovega pokala. Februarja 2026 bo igrala med 53 najboljšimi ekipami na svetu.
    13. 9. 2025 | 14:11
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Poletna velika nagrada

    V odsotnosti Nike Prevc zmagoslavje Japonk

    Na prvi tekmi poletne velike nagrade v smučarskih skokih za ženske v Rasnovu je zmagala Juzuki Sato pred Nozomi Marujama. Od Slovenk najvišje Tinkara Komar.
    13. 9. 2025 | 13:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Nacionalni mesec skupnega branja 2025 z Beremo skupaj

    Od 8. 9. (dan pismenosti) do 12. 10. (Teden otroka®) bo osmi Nacionalni mesec skupnega branja, ki ga podpira akcija Beremo skupaj.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vožnja

    Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

    Odkrijte novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA, ki je prostornejši, udobnejši, pametnejši in učinkovitejši od predhodnika.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

    Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

    Sodobno delovno okolje sloni na treh stebrih: zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in brezhibno čista delovna oblačila.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 15:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

    V času inflacije in negotovosti se investicijsko zlato vedno znova izkaže kot ena najzanesljivejših oblik dolgoročnega varčevanja in zaščite premoženja.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 11:22
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PAMETNI POMOČNIKI

    Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno

    Vsaka ženska ve, kako dragoceno je imeti urejeno kuhinjo in dobro organiziran hladilnik.
    Promo Slovenske novice 9. 9. 2025 | 13:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

    Občinstvu znova ponuja obsežen nabor predstav – te bodo zagotovo zadovoljile vsak okus.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

    Znanje, predanost in sodelovanje zaposlenih so temelj, na katerem NIL ustvarja inovacije, rast in delovno okolje, ki presega evropsko povprečje v IT-industriji.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 08:56
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne elektrarne »iztisniti« še več?

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo