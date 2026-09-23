Klemen Čebulj je temelj, na katerem bosta gradila Možič in Mujanović

Po številnih uspehih zadnjega desetletja uvrstitev Slovenije v četrtfinale evropskega prvenstva ni presežek, predstavlja le izpolnjen minimalni cilj. In pravo odskočno desko, da zares naši odbojkarji pokažejo svojo kakovost ter odločno posežejo po milanski vozovnici ter se resno vmešajo v boj za kolajne. V simultanki s Srbijo so dobili potrditev, da ob pravem pristopu zanje na stari celini ni previsoke ovire, morda izvzemši trenutno zunajserijsko Poljsko, ki pa tudi ni nepremagljiva. A v odbojki že majhna nezbranost lahko obrne potek tekme, zato proti Belgiji polovičarstvo ne bo dovoljeno. »Morda se zdi samoumevno, da smo znova v četrtfinalu, a za tem dosežkom stoji veliko dela. Možnosti so pred vsako tekmo enake za vse, za nas in tekmece, zato je treba ohraniti mirno glavo in opraviti ...