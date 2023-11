Klemen Čebulj v Ljubljani

Odbojkarji ACH Volleyja bodo v sredo proti poljski ekipi Asecco Resovia Rzeszow igrali prvo domačo v tej sezoni lige prvakov. V uvodni tekmi skupine B so v gosteh izgubili z italijanskim prvakom Itas Trentinom z 1:3. Tokrat bodo igrali v dvorani Tivoli in kot pravijo v taboru slovenske ekipe, so pred tekmo zelo motivirani. V Trentu so odbojkarji ACH Volleyja proti enemu izmed favoritov tekmovanja nudili dostojen odpor, z zelo dobro predstavo v drugem nizu so italijanske prvake prisilili, da so v nadaljevanju zaigrali resneje in bolj zavzeto. Vseeno so jih slovenski prvaki namučili v četrtem nizu, kjer ni veliko zmanjkalo, da bi iz dvoboja odšli z vsaj točko.

»Naredili smo to, kar smo želeli pred tekmo, nudili dober odpor. Takšne tekme so vedno težje za tiste, ki so vsaj na papirju favoriti. Nam se to redno dogaja v domačem prvenstvu, ko preprosto nihče ne razmišlja, da bi lahko izgubili. Položaj je bil zdaj obrnjen in važno je bilo, da smo mi od začetka držali priključek nekje do sredine prvega niza,« je uvodoma na novinarski konferenci dejal trener Radovan Gačič. »Drugo polovico smo odigrali slabo, a to ni preveč vplivalo, potem smo se pobrali in žal mi je le, ker sem velikokrat z različnimi ekipami igral proti Trentinu, a nikoli ni bilo takšne priložnosti, da bi osvojili vsaj točko. A z začetkom smo vsekakor zadovoljni in to je dober obet za sredo,« se je obrnil proti sredini domači tekmi.

Kapetan ACH Volleyja Nikola Gjorgiev bo na igrišče popeljal motivirane fante. FOTO: Jože Suhadolnik

Ekipa iz Rseszowa, za katero nastopa tudi slovenski reprezentančni sprejemalec Klemen Čebulj, je v prvem kolu nekoliko nepričakovano doma z 1:3 izgubila proti francoskemu Toursu. »Resovia je sicer na prvi tekmi izgubila doma, a proti francoskemu prvaku, tako da ne moremo ravno reči, da se je zgodilo nekaj, kar je bilo skoraj nemogoče predvideti. Resovia od začetka sezone precej niha v svoji igri in tudi rezultati so temu primerni. Sami s štartom niso zadovoljni, vendar njihov korektor Stephen Boyer zdaj igra, medtem ko na začetku ni in prepričan sem, da se bodo slej ali prej vrnili v ritem,« pravi Gačič.

Na pravi poti

»V nedeljo so s 3:1 zmagali v Čenstohovi, a jasno je, da si še enega spodrsljaja ne morejo privoščiti, ker če v sredo izgubijo, so v izjemno neugodnem položaju. Pričakujem, da bodo dali vse od sebe, da tekmo dobijo, ravno tako mi. Za nekatere fante bo to prvi nastop v ligi prvakov na domačem igrišču in to bo dodaten motiv, da pokažejo to, kar v tem trenutku lahko,« je trener še dodal o tekmecu.

»Vzdušje v ekipi že dolgo ni bilo tako dobro, motivirano, navdihujoče. Mislim, da je prva tekma pokazala, da smo na pravi poti, da zelo dobro treniramo in da potem to pokažemo na tekmi. Vsi fantje smo zelo motivirani, vsi smo že zjutraj v fitnesu gledali statistiko Resovie, poznamo njihove rezultate, kdo igra, kako igrajo, kdo je poškodovan, kdo odhaja iz igre. Mislim, da bomo sredino tekmo z mentalnega vidika pričakali najbolj motivirani, kar lahko. Upam le, da nam ne bo ta prevelika želja za igro in zmago onemogočila, da pokažemo vse, kar zmoremo. Gorimo od želje, komaj čakamo, da pride sreda in gremo na igrišče pred polnim Tivolijem,« pa je dejal kapetan ekipe Nikola Gjorgiev.